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Общество

Мэрия Бишкека выставляет на аукцион муниципальное имущество

Мэрия Бишкек объявляет аукцион на объекты муниципального имущества.

По данным пресс-службы муниципалитета, принять участие на аукционах можно, подав заявку на электронной торговой площадке.

1 сентября 2025 года пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:

  • земельный участок под строительство многофункционального спортивно- оздоровительного комплекса сроком на 49 лет, площадью 7,5 гектара в селе Кок-Жар, контур №199;
  • нежилое помещение общей площадью 155,5 квадратных метра с прилегающим земельным участком в 0,418 гектара на бульваре Эркиндик, №53а.
  • нежилое помещение в здании школы №10 общей площадью 169 квадратных метров для занятий танцами по согласованному графику с директором школы (итого 84 часа в месяц) на улице Усенбаева №164.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338152/
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