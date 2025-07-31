Мэрия Бишкека выставляет на аукцион муниципальное имущество

Мэрия Бишкек объявляет аукцион на объекты муниципального имущества.

По данным пресс-службы муниципалитета, принять участие на аукционах можно, подав заявку на электронной торговой площадке.

1 сентября 2025 года пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов: