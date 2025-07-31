Мэрия Бишкека выставляет на аукцион муниципальное имущество

Мэрия Бишкек объявляет аукцион на объекты муниципального имущества.
По данным пресс-службы муниципалитета, принять участие на аукционах можно, подав заявку на электронной торговой площадке.
1 сентября 2025 года пройдет аукцион по предоставлению в аренду следующих объектов:
- земельный участок под строительство многофункционального спортивно- оздоровительного комплекса сроком на 49 лет, площадью 7,5 гектара в селе Кок-Жар, контур №199;
- нежилое помещение общей площадью 155,5 квадратных метра с прилегающим земельным участком в 0,418 гектара на бульваре Эркиндик, №53а.
- нежилое помещение в здании школы №10 общей площадью 169 квадратных метров для занятий танцами по согласованному графику с директором школы (итого 84 часа в месяц) на улице Усенбаева №164.