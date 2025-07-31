Путин подписал закон о штрафах за рекламу VPN и поиск экстремистских материалов

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов за поиск в интернете экстремистских материалов и получение доступа к ним, распространение рекламы VPN, а также незаконную передачу другому лицу абонентского номера и данных для входа в интернет-ресурсы. Закон вступает в силу с 1 сентября. Об этом сообщают российские СМИ.

Законом вводится штраф от 3 до 5 тысяч рублей за умышленный поиск в интернете и получение доступа к заведомо экстремистским материалам, включенным в федеральный список экстремистских материалов, в том числе с использованием программно-аппаратных средств доступа к информационным ресурсам, информационно-телекоммуникационным сетям, доступ к которым ограничен.

Распространение рекламы средств доступа к информационным ресурсам, доступ к которым ограничен, будет наказываться штрафом до 500 тысяч рублей. За рекламу VPN и аналогичных средств, дающих доступ к запрещенным сайтам, предусматриваются штрафы: от 50 до 80 тысяч рублей для граждан, от 80 до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 до 500 тысяч — для юридических.

Законом также устанавливаются штрафы за незаконную передачу абонентского номера. Если физлицо передаст свой номер другому человеку, штраф составит от 30 до 50 тысяч рублей, для юрлиц, предоставивших номера посторонним без договора, штраф — от 100 до 200 тысяч рублей, а для ИП — от 50 до 100 тысяч.

Закон вводит ответственность за нарушения в работе с оборудованием, дающим доступ к запрещенным ресурсам. Например, за неисполнение предписаний Роскомнадзора владельцам VPN-устройств грозит штраф: гражданам — от 50 до 80 тысяч рублей, должностным лицам — от 80 до 150 тысяч, юрлицам — от 200 до 500 тысяч, а при повторном нарушении — до одного миллиона рублей.

Помимо этого документом предусмотрены штрафы за нарушения обязанностей организаторов распространения информации в интернете, в том числе при отказе взаимодействовать с силовыми органами: для граждан — до 30 тысяч рублей, для должностных лиц — до 500 тысяч, для юрлиц — до пяти миллионов, а за повторное нарушение — до десяти миллионов рублей.

Также закон вводит штрафы за неисполнение предписаний силовых ведомств о доступе к базам данных. При нарушении закона физлица могут заплатить от 50 до 70 тысяч рублей, ИП — от 70 до 100 тысяч, юрлица — от 300 до 500 тысяч рублей.