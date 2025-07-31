В мэрии Бишкека появилось новое муниципальное предприятие

Муниципальные предприятия «Дорожно-транспортная инфраструктура» и «Муниципальные парковки, стоянки и рынки» объединены и создано МП «Городская дорожно-транспортная инфраструктура». Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, директором нового предприятия назначен Асылбек уулу Бакай, ранее занимавший должность начальника МП «Дорожно-транспортная инфраструктура».

Фото мэрии Бишкека. Асылбек уулу Бакай

Решение принято с целью оптимизации управления городской инфраструктурой, повышения эффективности использования муниципального имущества и улучшения качества предоставляемых услуг населению столицы.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Бишкек Айбек Джунушалиев.