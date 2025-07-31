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Общество

Премьер-министр Литвы подал в отставку после коррупционного скандала

Премьер Литвы подал в отставку после коррупционного скандала. Об этом сообщает DW.

«Гинтаутас Палуцкас позвонил мне сегодня утром и сообщил о своей отставке», — заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа, назвав решение премьера «единственно правильным».

Палуцкас занимал пост премьер-министра Литвы с декабря 2024 года. Согласно конституции страны, теперь в отставку должно уйти все правительство, однако президент может поручить министрам временно исполнять обязанности до формирования нового кабинета.

Литовские журналисты с конца мая выпустили несколько расследований, в которых описывались коррупционные схемы Палуцкаса. В них, в частности, утверждалось, что компания политика под названием Granis получила от госбанка развития ILTE льготный кредит в 200 тысяч евро, когда тот уже занимал должность премьера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338148/
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