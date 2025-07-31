1 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Карадарьинской, Медерова, Белорусской, Юнусалиева, Скрябина;

9.30-17.30 — «Городок строителей», 1, 2, 4-8, 10-16;

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кара-Булак, Кетмен-Тоо);

9.00-17.00 — микрорайон «Джал», 21, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Тан, Кен-Суу);

9.00-12.00 — отрезки улиц Кырк-Чоро, Ак-Шоокум;

9.00-13.00 — улица Кара-Кумская, 625;

9.00-16.00 — отрезки улиц Шаттык, Лумумбы, Кубаныч, Билим, Маданият, Орнок, Салтанат, Профсоюзной, школа № 83;

11.00-17.00 — село Пригородное (улицы Горького, Первомайская, Маяковского);

13.30-17.00 — улица Кара-Кумская, 645.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Берлик (улицы Школьная, Парковая, Молодежная, Почтовая, Израилова, Фабричная, Жумалы), Ленинское (улицы Коммунарская, Подгорная, Набережная, Нижняя), Лебединовка (проспекты Ленина, Победы, улицы Мичурина, Калинина, Восточная, Сейтек, Мамыркалиева, Чкалова, 8 Марта, Кирова, 9 Мая, Луганская, Чапаева, Ошская, Пионерская, Комсомольская, Северная, Набережная, Узгенская, Тянь-Шанская, Родниковая, Бокомбаева), Таш-Добо (улицы Больничная, Школьная), Лебединовка (микрорайон «Учкун», жилмассивы «Кырман», «50 га», «6 га», улицы Айбек-Ата, Нур-Тамчы, Ынтымак, Кенеш, Полевая Станция, Мадиева, Радужная, Манас, Достук, Иссык-Кульская, Луговая).

Жайылский РЭС

9.00-15.45 — город Кара-Балта (улицы Центральная, Пресельная, Чапаева, Луговая, Ключевая, Степная, Полевая, Дорожная, Кошевого, переулок Чапаева);

9.00-17.00 — село Алексеевка (улицы Фрунзе, Мира);

9.00-16.00 — село Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Октябрь (улица Школьная), Чым-Коргон (улица Казакбаева), Боролдой (улица Кирова), Шабдан (насосная).

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Восточная, Арли Есеза, Молодежная, Гагарина, Ленина, Речная, Фрунзе, Давазова);

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Калинина, Ленина, Фрунзе, Мира, Алма-Атинская, Линейная, Чапаева, Мичурина, Советская, Крупская).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Дружбы), Ак-Суу (улицы Чернышевского, Чкалова, Энгельса);

9.00-11.00 — села Петровка, Искра;

9.00-17.00 — село Сретенка (улицы Центральная, Крупская, Новая, кошары).

Сокулукский РЭС

13.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Проектируемая, Жылымыш, Мамеева, Ибрагимова, Исмаила, Ибраимова, Заречная, Конок, Свечникова, Табышалиев, Билалы, Абакир, Кулова, Жылжымышова, Кенжебек Назар, Якупбаева, Молдобай, Свечникова, дачи «Прогресс», «Монолит», школа), Маловодное (улицы Красноармейская, Ленина, Кирова, Тоголок Молдо, Украинская, Пролетарская, Новая, Жангазиева, тупик Пролетарский, переулок Южный), Кара-Сакал (улицы Тоголок Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо).

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Баетова, Советская, Фрунзе, Учительская, Гоголя, Ала-Арчинская, Комсомольская, Кирова), Саз (улицы Свобода, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, переулок Свободы, улицы Бозжигит, Тукбаш Жумагул, Урумов Сагынбек), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай, переулок Джаштык), дачи («Ландыш», «Строитель»), Дон-Алыш (улица Доналыш), Конуш (улица Бозжигит), Асылбаш (улицы Жаны Турмуш, Бира, Рысалиева), Тош-Булак (улицы Четинди, Советская), Жаны-Жер (улицы Первомайская, Молодая Гвардия, Оторова, Ленина, Мира, Апасова).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдовар (улицы Ленина, Подгорная);

9.00-15.00 — село Панфиловка (улицы Осмонова, Центральная, Пионерская, Тихонова, Октябрьская, переулок Каиндинский, улицы Лермонтова, Почтовый, Каптал-Арык).

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Буранинская, Заречная, Сельская), Сайлык (улицы Чимкентская, Челюскина), город Токмак (улицы Дунларова, Горького, Комсомольская, Ломоносова, Коммунальная).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Фурманова, Спортивная, Солнечная).

3 Нарынская область Нарынская область

9.30-19.00 — село Конорчок;

9.00-18.00 — село Кочкор.

4 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область