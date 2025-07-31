Оборудование пылится в коробках. Глава Минздрава напомнил об ответственности

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев совместно с депутатом Жогорку Кенеша Дастаном Бекешевым посетил Республиканский центр дерматовенерологии (РЦДВ). Об этом сообщает пресс-центр МЗ КР.

По его данным, министр ознакомился с работой профильных отделений и состоянием материально-технической базы учреждения. По информации администрации, из 70 имеющихся стационарных коек на сегодня заняты лишь 33. В этой связи Эркин Чечейбаев подчеркнул необходимость эффективного использования коечного фонда и повышения качества лечебного процесса.

В ведомстве отметили, что по результатам итоговой коллегии за 2024 год за неисполнение коечного фонда к руководству РЦДВ были приняты административные меры взыскания.

Отдельное внимание уделено вопросу ввода в эксплуатацию нового оборудования. По инициативе Дастана Бекешева из республиканского бюджета выделили 7,5 миллиона сомов на закупку современного медицинского оборудования: аппарата ультрафиолетовой терапии, видеодерматоскопа и УЗИ-аппарата нового поколения для РЦДВ.

Несмотря на то, что оборудование поставили еще в июне, оно до сих пор не введено в эксплуатацию. Руководство учреждения объяснило задержку необходимостью подготовки специального помещения и проведения ремонтных работ.

Глава Минздрава выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией. «Вы сами настаивали на важности приобретения этого оборудования. Сегодня оно пылится в коробках, в то время как пациенты нуждаются в помощи. Это недопустимо. Прошу немедленно завершить подготовку помещений и ввести технику в работу», — заявил Эркин Чечейбаев.

Он подчеркнул, что подобное отношение к дорогостоящим ресурсам — это проявление управленческой безответственности: «Каждый сом из государственного бюджета должен работать на благо здоровья граждан. Если закупленное оборудование простаивает — это прямой сигнал о неэффективности управления. Ответственные лица должны понести соответствующие меры наказания».

Эркин Чечейбаев обратился ко всем руководителям организаций здравоохранения: «Подобные случаи больше не должны повторяться. Любое закупленное оборудование должно немедленно становиться частью лечебного процесса для предоставления качественной медицинской помощи населению. Руководители обязаны обеспечить оперативную установку, обучение персонала и начало эксплуатации. Это вопрос не только профессиональной этики, но и уважения к пациенту и обществу».