В Оше начали сносить стихийные объекты у детской клинической больницы

В Оше начались работы по демонтажу стихийно размещенных объектов — столовых, аптек и торговых точек, расположенных на территории Областной межрегиональной детской клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, эти объекты создавали беспорядок, затрудняли движение и становились причиной автомобильных пробок в районе больницы.

Местные власти подчеркивают, что меры направлены на обеспечение порядка, улучшение санитарного состояния и доступа к медицинскому учреждению.