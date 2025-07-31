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Общество

В Оше начали сносить стихийные объекты у детской клинической больницы

Фото мэрии Оша. Снос стихийных объектов у детской клинической больницы

В Оше начались работы по демонтажу стихийно размещенных объектов — столовых, аптек и торговых точек, расположенных на территории Областной межрегиональной детской клинической больницы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, эти объекты создавали беспорядок, затрудняли движение и становились причиной автомобильных пробок в районе больницы.

Местные власти подчеркивают, что меры направлены на обеспечение порядка, улучшение санитарного состояния и доступа к медицинскому учреждению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338120/
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