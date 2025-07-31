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Общество

ЕС введет электронную систему въезда граждан третьих стран в Шенгенскую зону

Европейский союз введет осенью электронную систему въезда и выезда граждан третьих стран в Шенгенскую зону, сообщает DW.

Система EES будет введена с 12 октября 2025 года. Она «повысит безопасность», помогая идентифицировать лиц, превысивших срок пребывания, заявил еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер в Брюсселе.

EES должна помочь «предотвратить нелегальные перемещения и сократить количество случаев подделки документов и удостоверений личности», добавил он.

Традиционные штампы в паспортах заменят биометрическими данными для распознавания лиц или отпечатков пальцев. Критики опасаются, что система приведет к увеличению времени ожидания на границах. Электронную систему EES будут использовать все страны ЕС, за исключением Ирландии и Кипра.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338084/
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