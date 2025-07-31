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Общество

В Кыргызстане запустят информационную систему «Экспертиза»

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует о подготовке к запуску новой информационной системы АИС «Экспертиза» agro-expertise-kg, разрабатываемой для совершенствования процессов учета, управления, обмена информацией и координации деятельности департамента посредством современных цифровых решений и инновационных технологий. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, система позволит оптимизировать:

• подачу заявлений на проведение испытаний, экспертизы, лабораторных определений посевных качеств семян и посадочного материала, а также полевых инспекций;

• регистрацию, учет и обработку заявлений на проведение испытаний новых сортов, экспертиз продовольственной пшеницы, лабораторных анализов посевных качеств семян и посадочного материала, а также инспекции посевов сельскохозяйственных культур;

• ведение учета лабораторных испытаний, экспертизы и анализов семян сельскохозяйственных культур.

Внедрение платформы позволит хозяйствующим субъектам подавать заявки на проведение указанных процедур в онлайн‑формате, что повысит доступность государственных услуг и улучшит их качество. Этот шаг станет важным этапом в цифровизации аграрного сектора Кыргызстана.

АИС «Экспертиза» автоматизирует процесс подачи и обработки заявлений, сокращает количество бюрократических процедур и упрощает взаимодействие между департаментом и пользователями.

В настоящее время проект находится в тестовом режиме. Поэтапное внедрение системы начнется с третьего квартала 2025 года и охватит все регионы страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338062/
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