В Кыргызстане запустят информационную систему «Экспертиза»

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности информирует о подготовке к запуску новой информационной системы АИС «Экспертиза» agro-expertise-kg, разрабатываемой для совершенствования процессов учета, управления, обмена информацией и координации деятельности департамента посредством современных цифровых решений и инновационных технологий. Об этом сообщает ведомство.

По его данным, система позволит оптимизировать:

• подачу заявлений на проведение испытаний, экспертизы, лабораторных определений посевных качеств семян и посадочного материала, а также полевых инспекций;

• регистрацию, учет и обработку заявлений на проведение испытаний новых сортов, экспертиз продовольственной пшеницы, лабораторных анализов посевных качеств семян и посадочного материала, а также инспекции посевов сельскохозяйственных культур;

• ведение учета лабораторных испытаний, экспертизы и анализов семян сельскохозяйственных культур.



Внедрение платформы позволит хозяйствующим субъектам подавать заявки на проведение указанных процедур в онлайн‑формате, что повысит доступность государственных услуг и улучшит их качество. Этот шаг станет важным этапом в цифровизации аграрного сектора Кыргызстана.



АИС «Экспертиза» автоматизирует процесс подачи и обработки заявлений, сокращает количество бюрократических процедур и упрощает взаимодействие между департаментом и пользователями.

В настоящее время проект находится в тестовом режиме. Поэтапное внедрение системы начнется с третьего квартала 2025 года и охватит все регионы страны.