Муниципальные службы в Алматы пошли на неожиданные меры в борьбе с засухой — газоны в городе начали красить. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как рабочие наносят зеленую краску прямо на пожелтевшую траву вдоль городских улиц. Ролик быстро стал вирусным в казахстанском сегменте интернета и вызвал бурную дискуссию.
Официального комментария от городских властей пока не поступало. Однако, по информации местных СМИ, меры могут быть связаны с экстремальной засушливой погодой и нехваткой воды для регулярного полива.