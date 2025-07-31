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Общество

Борьба с засухой в Алматы — газоны красят в зеленый цвет

Муниципальные службы в Алматы пошли на неожиданные меры в борьбе с засухой — газоны в городе начали красить. В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как рабочие наносят зеленую краску прямо на пожелтевшую траву вдоль городских улиц. Ролик быстро стал вирусным в казахстанском сегменте интернета и вызвал бурную дискуссию.

На кадрах видно, как сотрудники коммунальных служб с помощью распылителей равномерно покрывают высохшие участки газонов зеленой краской. По словам очевидцев, подобная «озеленяющая» практика применяется сразу в нескольких районах Алматы.

Официального комментария от городских властей пока не поступало. Однако, по информации местных СМИ, меры могут быть связаны с экстремальной засушливой погодой и нехваткой воды для регулярного полива.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338061/
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