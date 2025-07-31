Во время погружения в районе села Чок-Тал на Иссык-Куле группа водолазов-экоактивистов сделала неожиданную и тревожную находку. В километре от берега на глубине около 6 метров они обнаружили большую металлическую конструкцию с фрагментами разорванного баннера.

По предварительным данным, это может быть часть крыши одной из старых пристаней, которую унесло в озеро в результате урагана. Конструкция, судя по видео, опубликованному участниками экспедиции, уже сильно проржавела. На кадрах видно, как элементы металла и остатки пластиковых материалов рассыпались на дне и частично разнеслись по озеру.

Экоактивисты отмечают, что такие объекты несут прямую угрозу экосистеме озера. Ржавчина и пластиковые фрагменты загрязняют воду, представляют опасность для рыб и других обитателей Иссык-Куля, а также могут быть травмоопасны для отдыхающих.

В видеообращении участники погружения призвали всех неравнодушных, в том числе представителей местных властей, волонтеров и бизнес, подключиться к работам по подъему и утилизации опасной находки. По их словам, без специального оборудования и поддержки провести очистку самостоятельно будет крайне сложно.