Во время погружения в районе села Чок-Тал на Иссык-Куле группа водолазов-экоактивистов сделала неожиданную и тревожную находку. В километре от берега на глубине около 6 метров они обнаружили большую металлическую конструкцию с фрагментами разорванного баннера.
Экоактивисты отмечают, что такие объекты несут прямую угрозу экосистеме озера. Ржавчина и пластиковые фрагменты загрязняют воду, представляют опасность для рыб и других обитателей Иссык-Куля, а также могут быть травмоопасны для отдыхающих.
В видеообращении участники погружения призвали всех неравнодушных, в том числе представителей местных властей, волонтеров и бизнес, подключиться к работам по подъему и утилизации опасной находки. По их словам, без специального оборудования и поддержки провести очистку самостоятельно будет крайне сложно.