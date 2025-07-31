На учете в органах пробации Кыргызстана состоит 5 тысяч 613 человек. Такие сведения содержатся в материалах, размещенных на портале открытых данных.

По информации департамента пробации Министерства юстиции, больше всего пробационные меры приняты в уголовно-исполнительной системе — 4 тысячи 649 человек, в досудебной — 431, в пенитенциарной — 336, в постпенитенциарной — 197.

Из общего числа находящихся на пробации зафиксировано:

в Бишкеке, Чуйской и Таласской областях — 2 тысячи 622 человека;

Иссык‑Кульской и Нарынской областях — 781;

Ошской и Баткенской областях — 1 тысяча 341;

Джалал‑Абадской области — 869.

1 тысяча 65 ранее осужденных состоят на учете как совершившие тяжкие преступления.

С начала 2025 года электронный надзор через мобильное приложение осуществляется за 748 гражданами, электронные браслеты пока не применяются.