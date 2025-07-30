В Бирмингеме прощаются со звездой хеви-метала Оззи Осборном. Об этом пишет DW.

Траурная процессия с гробом фронтмена Black Sabbath, скончавшегося 22 июля в возрасте 76 лет, проходит по улицам английского города, где музыкант и будет захоронен. Тысячи поклонников выстроились вдоль Брод-стрит, чтобы попрощаться с «Принцем тьмы». Они бросали цветы вслед проезжающему катафалку и скандировали «Оззи, Оззи!»

Траурную процессию организовала семья Оззи Осборна, включая его жену Шерон, сыновей, дочерей и внуков.

«Мы любим тебя, Шерон!» — также кричали поклонники.

Около 10 лет назад Оззи Осборн сказал изданию The Times, что не хочет превращать свои похороны в «фестиваль уныния».