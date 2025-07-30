22:53
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.07
Общество

В Бирмингеме прощаются со звездой хеви-метала Оззи Осборном

В Бирмингеме прощаются со звездой хеви-метала Оззи Осборном. Об этом пишет DW.

Траурная процессия с гробом фронтмена Black Sabbath, скончавшегося 22 июля в возрасте 76 лет, проходит по улицам английского города, где музыкант и будет захоронен. Тысячи поклонников выстроились вдоль Брод-стрит, чтобы попрощаться с «Принцем тьмы». Они бросали цветы вслед проезжающему катафалку и скандировали «Оззи, Оззи!»

Траурную процессию организовала семья Оззи Осборна, включая его жену Шерон, сыновей, дочерей и внуков.

«Мы любим тебя, Шерон!» — также кричали поклонники.

Около 10 лет назад Оззи Осборн сказал изданию The Times, что не хочет превращать свои похороны в «фестиваль уныния».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338035/
просмотров: 109
Версия для печати
Материалы по теме
Пособие на погребение. Сколько денег положено и как их получить
Кыргызская делегация приняла участие в церемонии прощания с Папой Римским
В Ватикане сегодня пройдут похороны Папы: на церемонию прибыли 130 делегаций
Хоронить сразу и не резать скот: за инструкцией кабмина последовала фетва ДУМК
Какими должны быть кладбища и могилы? Кабмин утвердил новый порядок
Прощание с Нарыном Айыпом состоится 15 февраля
Эдиль Байсалов принял участие в церемонии прощания с принцем Ага Ханом IV
В Бишкеке проводили в последний путь экс-генпрокурора Асанбека Шаршеналиева
Без мрамора и алмазов. Чиновники разработали новую инструкцию о порядке похорон
Межведомственная комиссия обсудила правила похорон в Кыргызстане
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Алия Шагиева&nbsp;&mdash; бунтарка в&nbsp;семье президента: о&nbsp;разводе, творчестве и&nbsp;свободе Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе
Мэрия Бишкека оштрафовала 10&nbsp;пассажиров за&nbsp;неуплату проезда в&nbsp;автобусах Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Бизнес
Бесплатная карта от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; в&nbsp;два раза больше кешбэка с&nbsp;O!Prime Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
30 июля, среда
22:44
Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали две медали Чемпионат мира по борьбе (U-17). Кыргызстанцы завоевали...
22:42
В Бирмингеме прощаются со звездой хеви-метала Оззи Осборном
22:26
В мэрии рассказали, какие дороги ремонтируют в Октябрьском районе Бишкека
22:05
Торговая война. Индии может грозить до 25 процентов пошлин, заявил Дональд Трамп
21:45
Корея заинтересована в совместных с Кыргызстаном проектах по климату и воде