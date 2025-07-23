Скончался Оззи Осборн. Лидеру и вокалисту группы Black Sabbath было 76 лет. О его смерти стало известно из заявления его семьи.

«С огромной грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был с семьей и окружен любовью. Мы просим всех уважать частную жизнь нашей семьи в это непростое время», — сообщили они.

Фото из архива. Скончался легендарный рок-музыкант Оззи Осборн

5 июля Оззи и Black Sabbath дали последний концерт на стадионе на «Вилла Парк» в их родном Бирмингеме. Певец страдал болезнью Паркинсона, и на сцене он сидел на черном троне, но пел, жестикулировал как в былые времена.

Оззи Осборн и Black Sabbath считаются пионерами хэви-метала. Музыкант внесен в Зал славы рок-н-ролла США, а также в Зал славы британской музыки. Звезда с именем Осборна есть на Аллее звезд в Бирмингеме и на голливудской «Аллее славы».