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Общество

За нарушение Закона «О тишине» в Бишкеке оштрафовали два кафе

За нарушение Закона «О тишине» в Бишкеке оштрафовали два кафе. Об этом 24.kg сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По словам заведующего отделом гигиены питания ЦГСЭН Махамата Мурзашева, порядок нарушали кафе Boho city bar (ОсОО «Симпл Севен») на улице Пушкина, 78 и кафе Season на улице Абдрахманова, 196/1.

Составлены протоколы о правонарушении, вынесены постановления о наложении взыскания по делу о правонарушениях на общую сумму 56 тысяч сомов. Музыкальное сопровождение с диджеем переведено с летних террас в зимний зал.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338030/
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