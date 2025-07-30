За нарушение Закона «О тишине» в Бишкеке оштрафовали два кафе. Об этом 24.kg сообщили в столичном Центре госсанэпиднадзора.

По словам заведующего отделом гигиены питания ЦГСЭН Махамата Мурзашева, порядок нарушали кафе Boho city bar (ОсОО «Симпл Севен») на улице Пушкина, 78 и кафе Season на улице Абдрахманова, 196/1.

Составлены протоколы о правонарушении, вынесены постановления о наложении взыскания по делу о правонарушениях на общую сумму 56 тысяч сомов. Музыкальное сопровождение с диджеем переведено с летних террас в зимний зал.