В Наццентре охраны материнства и детства меняется внутренний распорядок работы

После завершения капитального ремонта часть профильных отделений Национального центра охраны материнства и детства с 1 августа вновь откроют для госпитализации детей. Об этом сообщают в медучреждении.
Обновленные помещения центра, по словам сотрудников, стали более светлыми, чистыми и уютными.
Ремонт завершен в отделениях:
— патологии новорожденных;
— нейрохирургии;
— хирургических инфекций;
— травматологии и ортопедии;
— реанимации новорожденных с хирургической патологией;
— экстренной хирургии;
— реанимации и интенсивной терапии;
— анестезиологии;
— нефрологии,
— а также в пищеблоке и административных помещениях.
Полностью заменена кровля и обновлены инженерные коммуникации.
В НЦОМиД предупреждают: с 1 августа вводятся изменения во внутреннем распорядке.
Ежедневно с 8.00 до 10.00 во всех отделениях детского стационара будут проходить врачебные обходы и консилиумы с участием администрации, врачей, заведующих отделениями и кафедральных сотрудников.
В это время посещение детей, которые получают лечение в отделениях, будет ограничено, администрация не ведет прием граждан с 8.00 до 10.00.
Амбулаторный прием пациентов осуществляется с 8.00 до 17.00 в следующих корпусах:
— № 2 (консультативно-диагностическое отделение (поликлиника), кроме субботы и воскресенья);
— № 4 (приемное отделение, круглосуточно);
— № 6 (онкология);
— № 8 (офтальмология и ЛОР, круглосуточно);
— № 4 (челюстно-лицевая хирургия, круглосуточно).
Эти меры направлены на обеспечение инфекционного контроля и безопасность всех пациентов.