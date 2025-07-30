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Общество

В Наццентре охраны материнства и детства меняется внутренний распорядок работы

После завершения капитального ремонта часть профильных отделений Национального центра охраны материнства и детства с 1 августа вновь откроют для госпитализации детей. Об этом сообщают в медучреждении.

Обновленные помещения центра, по словам сотрудников, стали более светлыми, чистыми и уютными.

Ремонт завершен в отделениях:

— патологии новорожденных;
— нейрохирургии;
— хирургических инфекций;
— травматологии и ортопедии;
— реанимации новорожденных с хирургической патологией;
— экстренной хирургии;
— реанимации и интенсивной терапии;
— анестезиологии;
— нефрологии,
— а также в пищеблоке и административных помещениях.

Полностью заменена кровля и обновлены инженерные коммуникации.

С 1 августа начнется ремонт в отделениях урологии, врожденных пороков, перинатальной патологии и челюстно-лицевой хирургии. 

В НЦОМиД предупреждают: с 1 августа вводятся изменения во внутреннем распорядке.

Ежедневно с 8.00 до 10.00 во всех отделениях детского стационара будут проходить врачебные обходы и консилиумы с участием администрации, врачей, заведующих отделениями и кафедральных сотрудников.

В это время посещение детей, которые получают лечение в отделениях, будет ограничено, администрация не ведет прием граждан с 8.00 до 10.00.

Амбулаторный прием пациентов осуществляется с 8.00 до 17.00 в следующих корпусах:

— № 2 (консультативно-диагностическое отделение (поликлиника), кроме субботы и воскресенья);
— № 4 (приемное отделение, круглосуточно);
— № 6 (онкология);
— № 8 (офтальмология и ЛОР, круглосуточно);
— № 4 (челюстно-лицевая хирургия, круглосуточно).

Эти меры направлены на обеспечение инфекционного контроля и безопасность всех пациентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338028/
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