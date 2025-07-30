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Общество

В мэрии рассказали, какие дороги ремонтируют в Октябрьском районе Бишкека

В основной титульный список по капитальному ремонту дорог в Октябрьском районе заложено восемь улиц общей протяженностью 3,2 километра. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, завершены работы на трех объектах: в 10-м микрорайоне от улицы Малдыбаева между домами № 36-1, 36-2 до улицы Саманчина; в 6-м микрорайоне от улицы Сухэ-Батора вдоль домов № 7, 9 до улицы Каралаева; в 3-м микрорайоне от улицы Койбагарова возле домов № 18, 17, 16, 15, 14 до улицы Суеркулова.

Продолжается капитальный ремонт дорог на четырех отрезках улиц протяженностью 2,2 километра.

К укладке асфальта готов объект в 5-м микрорайоне от дома № 16/2 до детского сада № 109. Ведутся работы по установке ирригационной системы на улице Армейской.

Ремонт дорог проводится и в жилом массиве «Алтын-Ордо».

В дополнительный титульный список заложены ремонт тротуара и организация парковочных мест на улице Молдокулова возле ЦСМ № 13.

Также завершено восстановление дорожного полотна на улице Конорчок (от улицы Ахунбаева до речки) после прокладки магистральной водопроводной трубы. Ведутся работы по ремонту тротуара, однако пока остаются не перенесенными газовые трубы, что временно ограничивает доступ к отдельным участкам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338025/
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