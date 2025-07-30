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Общество

В Великобритании впервые на должность королевского астронома назначена женщина

В Великобритании впервые за 350 лет на должность королевского астронома назначена женщина. Об этом сообщает Русская служба «Би-би-си».

Профессор Мишель Догерти не изучала естественные науки в средней школе, но однажды, воспользовавшись телескопом своего отца, заинтересовалась космосом и решила узнать о нем побольше.

Теперь она стала первой женщиной, назначенной королевским астрономом Великобритании за 350-летнюю историю этой должности, и входит в команду, отправляющую зонды к ледяным спутникам Юпитера.

В интервью «Би-би-си» Мишель Догерти выразила надежду на то, что ее сегодняшнее назначение официальным советником короля Карла III по вопросам астрономии вдохновит женщин и девочек заниматься наукой. И добавила, что также хочет использовать свою новую должность, чтобы «открыть глаза людей» на чудеса космоса.

«Я хочу взаимодействовать с общественностью, заинтересовать людей тем, чем мы занимаемся как астрономы, но также и объяснить, насколько важна наша работа для экономики Великобритании», — сказала она.

Профессор участвует в одной из самых захватывающих космических миссий на сегодня: Европейское космическое агентство отправляет зонд к ледяным спутникам Юпитера, цель которого — оценить их пригодность для поддержания жизни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338024/
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