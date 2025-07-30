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Общество

В Бишкеке открывается выставка «Краски внутреннего мира»

1 августа открывается выставка ко Дню независимости Кыргызстана «Краски внутреннего мира». Об этом 24.kg сообщил Музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

По его данным, выставка представлена художниками Бахрамжаном Темировым и Наргизахон Темировой, активно участвующими в культурной жизни страны.

Группа продвигает идеи мира, гармонии, межпоколенческого и межкультурного диалога, особое внимание уделяя роли женщин в искусстве и развитии духовного потенциала общества.

Бахрамжан Темиров родился 30 декабря 1973 года в Андижанской области Узбекистана. Учился в Республиканском художественном училище имени Бенькова и Кыргызском государственном художественном училище имени Семена Чуйкова. С 2007-го — член Союза художников КР.

Наргизахон Темирова — художник-прикладник и керамист. Родилась 22 апреля 1979 года. В 1996-м окончила школу в Андижане. Училась в Кыргызском государственном художественном училище имени Семена Чуйкова на факультете «прикладное искусство» и Национальной академии художеств КР. С 2009 года — член Союза художников КР.

Музея ИЗО
Фото Музея ИЗО

Выставка посвящена осмыслению духовного и культурного богатства современного человека через призму личных переживаний и художественного самовыражения. Центральной идеей проекта становится внутренний мир личности как источника красоты, силы и гармонии.

Организаторы надеются, что выставка «Краски внутреннего мира» станет важным событием в культурной жизни столицы, привлечет широкий круг зрителей и станет значимым вкладом в празднование независимости нашей многонациональной родины — Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338020/
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