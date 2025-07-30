19:17
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.07
Общество

Человейники в Бишкеке: как хаотичная застройка угрожает будущему города

В последние годы Бишкек стремительно застраивается высотными жилыми комплексами, получившими в народе прозвище «человейники». Компактные квартиры, минимум инфраструктуры и максимум этажей — такой подход застройщики преподносят как решение жилищной проблемы. Но за кажущейся выгодой скрываются серьезные риски — и для города, и для его жителей.

Примеров таких застроек в столице уже немало. Микрорайон «Джал» планировался еще в советское время как жилой массив с 7-12-этажными зданиями вдоль улицы Садырбаева. Хотя в проекте предусматривались детсады и школы, реальная инфраструктура развита неравномерно. В частности, вместо шести дошкольных учреждений построили только два. Многие комплексы появляются стихийно, не обеспечивая нужный баланс между числом жильцов и социальной инфраструктурой.

из интернета
Фото из интернета. На месте бывшей исправительной колонии № 47 также создается новый микрорайон социального жилья
На месте бывшей исправительной колонии № 47 (в западной части Бишкека) также создается новый микрорайон социального жилья. Проект рассчитан на льготные квартиры для 5-10 тысяч человек под льготную ипотеку через Государственную ипотечную компанию. Общая площадь участка — около 8 гектаров.

Что такое человейники?

из социальных сетей
Фото из социальных сетей. Что такое человейники?
Так называют плотные, многосекционные высотные дома, нередко возводимые без надлежащей транспортной, социальной и экологической инфраструктуры. В Бишкеке такие дома чаще всего появляются в южной и юго-западной частях города — в районах с еще неразвитой инженерной сетью, недостатком школ, детских садов, поликлиник и парковок.

«Рынок диктует условия: спрос на недорогое жилье высокий, и застройщики стремятся использовать каждый метр земли, — объясняет урбанист Азат Иманалиев. — Но качество среды — это не только крыша над головой. Это школы, транспорт, чистый воздух, безопасность, пространство для жизни».

Почему это опасно?

Коммуникации в таких районах не рассчитаны на десятки тысяч новых жильцов. Воды не хватает, канализация перегружена, электричество отключается при первом серьезном дожде или ветре. Пробки, мусор и нехватка парковочных мест становятся хроническими проблемами.

Человейники создают «перенаселенные» микрорайоны без соответствующей социальной поддержки. Это ведет к росту социальной напряженности, ухудшению качества образования и медицины. «Плотность населения растет, а количество школ — нет. Дети учатся в три смены, врачи не справляются с потоком пациентов», — отмечает жительница столицы Айдай Сыдыкова.

из интернета
Фото из интернета. Высотная застройка ухудшает проветривание города

Высотная застройка ухудшает проветривание города и усиливает эффект «городского теплового острова». Особенно это ощутимо летом, когда Бишкек страдает от духоты и смогов. Отсутствие зеленых зон и плотная застройка усугубляют проблему.

Нельзя забывать, что Бишкек — сейсмоопасная зона. «При строительстве жилья экономкласса не всегда строго соблюдаются нормы устойчивости зданий», — говорят специалисты.

В случае сильного землетрясения плотная высотная застройка грозит тяжелыми последствиями.

Если город и дальше будет развиваться в логике максимальной застройки с минимальными стандартами, Бишкек может повторить судьбу азиатских мегаполисов, где миллионы людей живут в бетонных клетках с ограниченным доступом к воздуху, солнцу, зелени и социальной поддержке.

Риски не абстрактные. Это здоровье детей, стресс у взрослых, ухудшение экологии, пробки, преступность и деградация городской среды. Превращение города в каменный муравейник — путь в сторону хаоса, а не устойчивого развития.

Эксперты призывают к реформе градостроительной политики. Необходимо вводить четкие стандарты по плотности застройки, обязательному обеспечению школами, садами, медпунктами, парковками и зелеными зонами. Прозрачное согласование проектов, учет мнения местных жителей и развитие общественного транспорта — ключевые меры, которые помогут избежать ошибок.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/338010/
просмотров: 447
Версия для печати
Материалы по теме
От 5 до 30 тысяч сомов доплачивают врачам в Джалал-Абаде
ГНС призывает сообщать о нарушениях при продаже жилья
Кабмин уточнил порядок передачи служебного жилья силовикам и их семьям
В Балыкчи заложили капсулу под строительство ипотечных домов
В Тамчи построены новые служебные дома для пограничников
Сколько стоит недвижимость в разных регионах Кыргызстана, отчитались чиновники
Все сотрудники ГКНБ будут обеспечены жильем от ГИК — Камчыбек Ташиев
Минздрав думает над решением жилищной проблемы молодых врачей
В Оше вручили ключи от квартир, построенных по долевому проекту
Садыру Жапарову показали новые жилые комплексы и очистные сооружения в Сузаке
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Алия Шагиева&nbsp;&mdash; бунтарка в&nbsp;семье президента: о&nbsp;разводе, творчестве и&nbsp;свободе Алия Шагиева — бунтарка в семье президента: о разводе, творчестве и свободе
Мэрия Бишкека оштрафовала 10&nbsp;пассажиров за&nbsp;неуплату проезда в&nbsp;автобусах Мэрия Бишкека оштрафовала 10 пассажиров за неуплату проезда в автобусах
Бизнес
Бесплатная карта от&nbsp;O!Bank&nbsp;&mdash; в&nbsp;два раза больше кешбэка с&nbsp;O!Prime Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime
Пакистанские инвесторы просят президента защитить их&nbsp;от&nbsp;вымогательства Пакистанские инвесторы просят президента защитить их от вымогательства
MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и&nbsp;удобное управление финансами MBANK обновился: быстрый вход, новые функции и удобное управление финансами
Выбери Honor для яркого лета&nbsp;&mdash; верни себе кешбэк 1500 сомов и&nbsp;получи подарки Выбери Honor для яркого лета — верни себе кешбэк 1500 сомов и получи подарки
30 июля, среда
19:05
В Бишкеке открывается выставка «Краски внутреннего мира» В Бишкеке открывается выставка «Краски внутреннего мира...
18:35
Человейники в Бишкеке: как хаотичная застройка угрожает будущему города
18:30
31 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:29
В Наццентре охраны материнства и детства меняется внутренний распорядок работы
17:26
Бесплатная карта от O!Bank — в два раза больше кешбэка с O!Prime