31 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-15.00 — 9-й микрорайон, улицы Саманчина, 5, 5б, 5а, 7, 7а, улицы Малдыбаева, 40, 40а, 42, 42а, 44;

9.30-17.30 — отрезки улиц Ибраимова, Шопокова, Токтогула;

14.00-18.00 — жилмассив «Алтын-Ордо»;

9.00-17.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улица Кырк-Кербен), микрорайон «Джал», 20;

12.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Кара-Булак, Торогелди Баатыра);

9.00-12.00 — отрезки улиц Кырк-Чоро, Ак-Шоокум;

9.00-13.00 — отрезки улиц Месароша, Семетей, Темировской, Кеминской, переулки Садовый, Кеминский;

13.30-17.00 — микрорайон «Достук»;

11.00-17.00 — село Пригородное (школа, детский сад).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Карабаева, Шопокова, Тезекбаева), Лебединовка (улицы Родниковая, Ошская, Тянь-Шянская, Северная, Узгенская, Нарынская, Боконбаева), Карла Маркса (улицы Пушкина, Октябрьская, Шопокова, 22-го партсъезда, Панфилова, Звездная, Веселая, Киевская, Крупской, Ленина, Шоссейная, Молодежная, Гагарина, Первомайская, Кулатаева, Молодая Гвардия, Герцена, Крылова, жилмассив «44 га», улицы Озерная, Бугу-Эне, Багыш, Лермонтова, Школьная, Фабричная, Куйбышева, Калинина, Гоголя), Виноградное (улицы Советская, Чернышевского, Токтогула);

10.00-11.00 — села Васильевка (улицы Комсомольская, Октябрьская, Верхняя, Набережная, Юбилейная, Иманбек, Восточная, Айбаш, Шаршеналиева, Западная, Фрунзе, Солто-Ата), Виноградное (улицы Ленина, Лермонтова, Крупской, Чуйская, Школьная, Проектируемая, Токтогула, Чернышевского, 6-й распред, Суймоналиева, Алма-Атинская, Спортивная, Советская, Казиева, Участок), Полевое (улицы Садовая, Полевая, Озерная, Прудная, Центральная);

9.00-13.00 — село Беш-Кунгей (улицы Сагыналы, Проектируемая, Таранчиева, Новая, Бакбаева);

13.00-17.00 — село Кой-Таш (улицы Кул Кытай, Новая);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — село Алексеевка (улицы Центральная, Мира);

9.00-17.00 — села Федоровка (улица Ленина), Сосновка (улица Фрунзе);

Кеминский РЭС

9.00-18.00 — села Чым-Коргон, Жаны-Алыш;

9.00-16.00 — урочище Кашка-Суу;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (3-й микрорайон), село Новопокровка (улицы Советская, Фрунзе), дачи;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Пионерская), Ак-Суу (улицы Чкалова, Энгельса, Чернышевского, Добровольского);

9.00-18.00 — села Кепер-Арык, Чон-Арык, Мураке;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Нижне-Чуйское (улицы Аэродромная, Гагарина, МТФ, Первомайская, Соцгородок, Барак-интернат, Фрунзе, Коммунистическая, Саратовская, Школьная, Партсъезда, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Чуйская, Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, Интернациональная, Трудовая, 40 лет Октября, Гагарина), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Джаны-Джер (улица Симроуд), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш), Конуш (улица Шаршенова), Сокулук (улицы Кирова, Свердлова, Фрунзе, Достук, Ленина, Калинина, Юбилейная, Мира, Ленинградская, Кайназаровой, Полевая, Московская, Набережная, Правды, Торговая, Школьная, Ошская, Весенняя, Улан, Победы, Восточная, Шопокова, Батаева, Садовая, Проектируемая, Ленина, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина, Кайрат, Тойбаева, Маркса, Садовая, Заводская, Юбилейная, Советская, переулок Пионерский, тупик Садовый), город Шопоков (улицы Новостройка, Заводская, Пионерская, Кирпичная, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная, Фрунзе, Ново-Октябрьская, Октябрьская, Геофизическая, Топографическая, жилмассив «Ынтымак», улицы Геологическая, Садовая, Ала-Арчинская, Первомайская, Полевая, Железнодорожная, Проектируемая, Линейная, переулок Железнодорожный), Новопавловка (улицы Советская, Фрунзе, Учительская, Школьная, Ала-Арчинская, Деповская, Советская);

9.00-18.00 — села Кожомкул (жилмассив «ВОССТ», улицы Боконбаева, Акматалиева, Квартал А, Дайрамбаева, 70 лет Победы, Крупской, Назарова, Комсомольская), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Исмаила, Сейдесембаева, Заводская, Момунжанова, Осмоналы, тупики Момунжанова, Южный, улицы Степная, 60 лет Киргизии, Проектируемая), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Бакен-Ата, Сельсоветская, Асанбаева, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Разная, Шаршенова, Сулайманова), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдовар (улицы Ленина, Советская, Чапаева);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (улицы Ключевая, Мельничная), город Токмак (улицы Ломоносова, Слободская, Чернышевского);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кенеш (улица Ленина, переулок Пограничный), Ивановка (улицы Фурманова, Спортивная).

3 Нарынская область Нарынская область

9.00-17.00 — Нарын (улица Ленина, от дома № 75 до метеостанции (горная сторона), от мясокомбината до педагогического колледжа (горная сторона));

12.00-16.00 — село Жерге-Тал;

10.00-17.30 — село Оттук;

9.30-18.00 — село Жерге-Тал;

10.00-18.00 — село Ак-Жар, кирпичный завод;

9.00-18.00 — села Шамши, Чолпон.

4 Таласская область Таласская область