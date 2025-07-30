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Общество

Кабмин планирует снизить стоимость разрешения на тонировку стекол в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления, вносящий изменения в действующий порядок уплаты сбора и получения разрешения на тонирование боковых стекол передних дверей транспортных средств.

Главное новшество — снижение размеров сбора за тонировку электромобилей. В документе указано, что сумма составит:

— 30 тысяч сомов для физических лиц-резидентов (сейчас 50 тысяч);
— 50 тысяч сомов для юридических лиц (сейчас 70 тысяч);
— 70 тысяч сомов для нерезидентов (сейчас 90 тысяч).

Кроме того, список категорий машин, на которые распространяется порядок, дополняется новой категорией M1G — это автомобили повышенной проходимости, предназначенные для перевозки до восьми пассажиров, не считая водителя.

Также проект постановления уточняет наименование ответственного органа. Теперь оформлением разрешений и сбором будет заниматься Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава вместо ранее указанного учреждения «Унаа». 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337999/
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