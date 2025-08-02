Раскопки в Нарыне. Как археологи открывают новые страницы истории Кыргызстана

В июле археологи и студенты отправились на раскопки в Нарын. Они обнаружили детские погребения, керамику и камни. Об этой экспедиции 24.kg рассказала руководитель поездки, археолог и преподаватель кафедры антропологии Американского университета в Центральной Азии Аида Абдыканова.

По ее словам, это была полевая практика для студентов АУЦА, к которой присоединились студенты Кыргызского национального университета, университета «Манас» и музейные работники.

Экспедиция проходила на археологических памятниках «Айгыржал-2» и «Айгыржал-3». Данные холмы, расположенные недалеко от берега реки Нарын, хранят следы жизни людей, населявших эти земли около 14 тысяч лет назад.

Почему именно холмы Айгыржал?

Раскопки на Айгыржале ведут с 2012 года. Археологи в этих местах обнаружили следы человеческой деятельности от эпохи мезолита, примерно 14 тысяч лет назад, до времен тюрков. Участок уникален тем, что здесь можно встретить разные типы поселений и захоронений.

На «Айгыржале-2» исследователи нашли следы мезолитического поселения, обнаружили каменные орудия, состоящие из тонких и острых пластинок, которые использовали в качестве универсальных инструментов.

Фото департамента антропологии и международного развития АУЦА

Большая часть погребений детские и женские. Мы мало что знаем о древних женщинах и детях, потому что большое внимание уделялось погребениям воинов. Эти данные позволяют изучить демографию, здоровье, питание и миграцию. Аида Абдыканова

На «Айгыржале-3» расположен древний могильник. Здесь нашли более 30 погребений. Они залегают довольно глубоко. Вместе с усопшими в каменные ящики клали посуду с жертвенной пищей, серьги и браслеты, разные личные вещи из бронзы.

Какие открытия сделали этим летом

Экспедиция длилась около двух недель. Археологи и студенты наткнулись на скопление обожженных камней на «Айгыржал-2». По словам Аиды Абдыкановой, такие камни могли использовать для печи или импровизированной бани. На местности ставили палатки, нагревали камни, затем поливали их водой и мылись.

На «Айгыржале-3» ожидали более интересные находки. Команда обнаружила несколько могильных ям, в том числе одно детское и женское захоронение. Рядом с костями нашли керамику и бронзовые украшения.

Как археологи документируют и изучают найденные предметы

«Мы выявили, что под теми погребениями, которые уже раскопаны, есть еще погребения такого же типа. То есть могильник более древний, чем мы думали. Возможно, эти погребения бронзового века», — поделилась преподаватель.

После раскопок артефакты фотографируют, очищают, описывают и собирают. Если сосуд разбит, его восстанавливают. Землю изнутри керамики отправляют палеоботаникам, чтобы они изучили, какие виды зерен и пищи были внутри.

Фото департамента антропологии и международного развития АУЦА

Человеческие кости изучают физические антропологи, они берут образцы для изотопного анализа, с помощью которого определяют рацион питания, болезни и даже географию жизни человека.

Найденные материалы хранят в архивах университета до трех лет, после передают в музеи.

Полевые условия и студенты. Как они справляются?

«Через полевые работы студенты расширяют свои горизонты и возможности. Они участвуют в реальной исследовательской работе. Чтобы студенты ни сделали, это их вклад в науку, изучение истории Кыргызстана. Они понимают, что все эти знания о прошлом добываются именно таким путем», — говорит Аида Абдыканова.

Фото департамента антропологии и международного развития АУЦА

Помимо научной ценности, полевые условия дают студентам важный личный опыт. Они выходят из своей зоны комфорта, работая на открытой пыльной местности под палящим солнцем.

«Студенты учатся говорить друг с другом, расширяя социальные связи. Они живут в одном месте, питаются и работают вместе. Это не 2-3 дня, а почти круглосуточно. У них возникает крепкая дружба. Это облегчает в дальнейшем учебу», — говорит Аида Абдыканова.

«Я всегда хотела работать в полевых условиях»: с чего начинала путь археолог

Аида Абдыканова заинтересовалась археологией в школе. Ее привлекала возможность работать на открытом воздухе, на природе. Первый полевой опыт был на Иссык-Куле. Тогда на третьем курсе она участвовала в раскопках в селе Тосор.

«Мы копали месяц и ничего не находили. А потом вышли на палеолитический слой, хранивший память о людях, живших 25 тысяч лет назад. Это была неровная, древняя поверхность. Когда мы ее зачистили, я сняла ботинки и походила по ней. Это было незабываемо», — вспоминает Аида Абдыканова.

Какие планы после экспедиции в Нарын

В планах возвращение в долину Аксай, где ранее находили мезолитические памятники. Сейчас у археологов больше технологий и можно получить новые данные о прошлом. Предстоит продолжить исследование в Нарыне и обработать собранные материалы. «У нас есть очень много открытий, которые позволяют переписать нашу историю», — заключила Аида Абдыканова.