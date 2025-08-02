Раскопки в Нарыне. Как археологи открывают новые страницы истории Кыргызстана

В июле археологи и студенты отправились на раскопки в Нарын. Они обнаружили детские погребения, керамику и камни. Об этой экспедиции 24.kg рассказала руководитель поездки, археолог и преподаватель кафедры антропологии Американского университета в Центральной Азии Аида Абдыканова.
По ее словам, это была полевая практика для студентов АУЦА, к которой присоединились студенты Кыргызского национального университета, университета «Манас» и музейные работники.
Экспедиция проходила на археологических памятниках «Айгыржал-2» и «Айгыржал-3». Данные холмы, расположенные недалеко от берега реки Нарын, хранят следы жизни людей, населявших эти земли около 14 тысяч лет назад.
Почему именно холмы Айгыржал?
Раскопки на Айгыржале ведут с 2012 года. Археологи в этих местах обнаружили следы человеческой деятельности от эпохи мезолита, примерно 14 тысяч лет назад, до времен тюрков. Участок уникален тем, что здесь можно встретить разные типы поселений и захоронений.
На «Айгыржале-2» исследователи нашли следы мезолитического поселения, обнаружили каменные орудия, состоящие из тонких и острых пластинок, которые использовали в качестве универсальных инструментов.
Большая часть погребений детские и женские. Мы мало что знаем о древних женщинах и детях, потому что большое внимание уделялось погребениям воинов. Эти данные позволяют изучить демографию, здоровье, питание и миграцию.Аида Абдыканова
Какие открытия сделали этим летом
Экспедиция длилась около двух недель. Археологи и студенты наткнулись на скопление обожженных камней на «Айгыржал-2». По словам Аиды Абдыкановой, такие камни могли использовать для печи или импровизированной бани. На местности ставили палатки, нагревали камни, затем поливали их водой и мылись.
На «Айгыржале-3» ожидали более интересные находки. Команда обнаружила несколько могильных ям, в том числе одно детское и женское захоронение. Рядом с костями нашли керамику и бронзовые украшения.
Как археологи документируют и изучают найденные предметы
После раскопок артефакты фотографируют, очищают, описывают и собирают. Если сосуд разбит, его восстанавливают. Землю изнутри керамики отправляют палеоботаникам, чтобы они изучили, какие виды зерен и пищи были внутри.
Человеческие кости изучают физические антропологи, они берут образцы для изотопного анализа, с помощью которого определяют рацион питания, болезни и даже географию жизни человека.
Найденные материалы хранят в архивах университета до трех лет, после передают в музеи.
Полевые условия и студенты. Как они справляются?
«Через полевые работы студенты расширяют свои горизонты и возможности. Они участвуют в реальной исследовательской работе. Чтобы студенты ни сделали, это их вклад в науку, изучение истории Кыргызстана. Они понимают, что все эти знания о прошлом добываются именно таким путем», — говорит Аида Абдыканова.
«Студенты учатся говорить друг с другом, расширяя социальные связи. Они живут в одном месте, питаются и работают вместе. Это не 2-3 дня, а почти круглосуточно. У них возникает крепкая дружба. Это облегчает в дальнейшем учебу», — говорит Аида Абдыканова.
«Я всегда хотела работать в полевых условиях»: с чего начинала путь археологАида Абдыканова заинтересовалась археологией в школе. Ее привлекала возможность работать на открытом воздухе, на природе. Первый полевой опыт был на Иссык-Куле. Тогда на третьем курсе она участвовала в раскопках в селе Тосор.
«Мы копали месяц и ничего не находили. А потом вышли на палеолитический слой, хранивший память о людях, живших 25 тысяч лет назад. Это была неровная, древняя поверхность. Когда мы ее зачистили, я сняла ботинки и походила по ней. Это было незабываемо», — вспоминает Аида Абдыканова.