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Общество

Как цвет влияет на цену машины: предпочтения автолюбителей Кыргызстана

Фото из интернета. Как цвет автомобиля влияет на рыночную стоимость: предпочтения кыргызстанцев

тенки автомобилей на дорогах Кыргызстана — не просто дело вкуса. Цвет машины может прямо влиять на ее рыночную стоимость и скорость продажи. ATLAS, аналитическая система оценки имущества, изучила предпочтения кыргызстанцев и определила: выбор цвета — это уже не эстетика, а экономика.

24.kg
Фото 24.kg. Популярность цветов авто в Кыргызстане

Белый — лидер без сюрпризов

Белый цвет остается безоговорочным фаворитом. По данным ATLAS, 30,1 процента автомобилей в стране именно такого цвета. Объяснение простое: белый кузов меньше нагревается под палящим солнцем, лучше смотрится в пыльных условиях и воспринимается как «универсальный», то есть его проще продать. На вторичном рынке белые авто почти всегда «в ходу».

Серебристый — практичный выбор

На втором месте — серебристый, его доля — 24,3 процента. Он менее маркий, царапины и пыль на нем почти не видны, а, значит, владелец экономит на уходе. Такие машины стабильно востребованы и почти не теряют в цене. Для многих это разумный компромисс между внешним видом и практичностью.

Черный — для любителей классики

Черные авто — 20,9 процента от всех. Они требуют аккуратного ухода и чаще моются, зато выглядят стильно и «дорого». Их покупают осознанно — такие машины выбирают те, кто готов вложиться в поддержание внешнего вида, но и продать их можно дороже.

Серый и синий — аутсайдеры, но не без шансов

Серый цвет — 15,4 процента. Это среднее решение между серебристым и черным, часто воспринимается как «нейтральный». Продать такую машину можно без особых проблем, но и на высокую ликвидность рассчитывать не стоит.

Синий — самый непопулярный из базовых оттенков. Всего 9,3 процента авто в стране имеют такой цвет. Их владельцы рискуют: синие машины чаще задерживаются на рынке и могут потребовать снижения цены при продаже. Специфическое восприятие цвета напрямую влияет на его ликвидность.

Цвет — не просто о вкусе

Эксперты подчеркивают: предпочтения покупателей отражаются и в оценке автомобиля. Цвет влияет на следующие факторы.

  • Ликвидность. Чем популярнее оттенок, тем быстрее продается машина. Белые, серебристые и черные авто уходят с рынка заметно быстрее.
  • Остаточную стоимость. Популярный цвет снижает скорость обесценивания. Это важно, если вы планируете перепродажу через пару лет.
  • Оценочную цену. Профессионалы учитывают цвет при расчете стоимости. Белая или серебристая машина может получить более высокую оценку — и это подтверждается данными рынка.

Справка 24.kg

ATLAS — система массовой оценки имущества, разработанная с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Она позволяет быстро оценивать стоимость автомобилей, недвижимости и других активов в реальном времени на заданную дату.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337975/
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