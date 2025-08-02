Как цвет влияет на цену машины: предпочтения автолюбителей Кыргызстана

тенки автомобилей на дорогах Кыргызстана — не просто дело вкуса. Цвет машины может прямо влиять на ее рыночную стоимость и скорость продажи. ATLAS, аналитическая система оценки имущества, изучила предпочтения кыргызстанцев и определила: выбор цвета — это уже не эстетика, а экономика.
Белый — лидер без сюрпризов
Белый цвет остается безоговорочным фаворитом. По данным ATLAS, 30,1 процента автомобилей в стране именно такого цвета. Объяснение простое: белый кузов меньше нагревается под палящим солнцем, лучше смотрится в пыльных условиях и воспринимается как «универсальный», то есть его проще продать. На вторичном рынке белые авто почти всегда «в ходу».
Серебристый — практичный выбор
На втором месте — серебристый, его доля — 24,3 процента. Он менее маркий, царапины и пыль на нем почти не видны, а, значит, владелец экономит на уходе. Такие машины стабильно востребованы и почти не теряют в цене. Для многих это разумный компромисс между внешним видом и практичностью.
Черный — для любителей классики
Черные авто — 20,9 процента от всех. Они требуют аккуратного ухода и чаще моются, зато выглядят стильно и «дорого». Их покупают осознанно — такие машины выбирают те, кто готов вложиться в поддержание внешнего вида, но и продать их можно дороже.
Серый и синий — аутсайдеры, но не без шансов
Серый цвет — 15,4 процента. Это среднее решение между серебристым и черным, часто воспринимается как «нейтральный». Продать такую машину можно без особых проблем, но и на высокую ликвидность рассчитывать не стоит.
Синий — самый непопулярный из базовых оттенков. Всего 9,3 процента авто в стране имеют такой цвет. Их владельцы рискуют: синие машины чаще задерживаются на рынке и могут потребовать снижения цены при продаже. Специфическое восприятие цвета напрямую влияет на его ликвидность.
Цвет — не просто о вкусе
Эксперты подчеркивают: предпочтения покупателей отражаются и в оценке автомобиля. Цвет влияет на следующие факторы.
- Ликвидность. Чем популярнее оттенок, тем быстрее продается машина. Белые, серебристые и черные авто уходят с рынка заметно быстрее.
- Остаточную стоимость. Популярный цвет снижает скорость обесценивания. Это важно, если вы планируете перепродажу через пару лет.
- Оценочную цену. Профессионалы учитывают цвет при расчете стоимости. Белая или серебристая машина может получить более высокую оценку — и это подтверждается данными рынка.
Справка 24.kg
ATLAS — система массовой оценки имущества, разработанная с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Она позволяет быстро оценивать стоимость автомобилей, недвижимости и других активов в реальном времени на заданную дату.