Как цвет влияет на цену машины: предпочтения автолюбителей Кыргызстана

тенки автомобилей на дорогах Кыргызстана — не просто дело вкуса. Цвет машины может прямо влиять на ее рыночную стоимость и скорость продажи. ATLAS, аналитическая система оценки имущества, изучила предпочтения кыргызстанцев и определила: выбор цвета — это уже не эстетика, а экономика.

Фото 24.kg. Популярность цветов авто в Кыргызстане

Белый — лидер без сюрпризов

Белый цвет остается безоговорочным фаворитом. По данным ATLAS, 30,1 процента автомобилей в стране именно такого цвета. Объяснение простое: белый кузов меньше нагревается под палящим солнцем, лучше смотрится в пыльных условиях и воспринимается как «универсальный», то есть его проще продать. На вторичном рынке белые авто почти всегда «в ходу».

Серебристый — практичный выбор

На втором месте — серебристый, его доля — 24,3 процента. Он менее маркий, царапины и пыль на нем почти не видны, а, значит, владелец экономит на уходе. Такие машины стабильно востребованы и почти не теряют в цене. Для многих это разумный компромисс между внешним видом и практичностью.

Черный — для любителей классики

Черные авто — 20,9 процента от всех. Они требуют аккуратного ухода и чаще моются, зато выглядят стильно и «дорого». Их покупают осознанно — такие машины выбирают те, кто готов вложиться в поддержание внешнего вида, но и продать их можно дороже.

Серый и синий — аутсайдеры, но не без шансов

Серый цвет — 15,4 процента. Это среднее решение между серебристым и черным, часто воспринимается как «нейтральный». Продать такую машину можно без особых проблем, но и на высокую ликвидность рассчитывать не стоит.

Синий — самый непопулярный из базовых оттенков. Всего 9,3 процента авто в стране имеют такой цвет. Их владельцы рискуют: синие машины чаще задерживаются на рынке и могут потребовать снижения цены при продаже. Специфическое восприятие цвета напрямую влияет на его ликвидность.

Цвет — не просто о вкусе

Эксперты подчеркивают: предпочтения покупателей отражаются и в оценке автомобиля. Цвет влияет на следующие факторы.

Ликвидность. Чем популярнее оттенок, тем быстрее продается машина. Белые, серебристые и черные авто уходят с рынка заметно быстрее.

Остаточную стоимость. Популярный цвет снижает скорость обесценивания. Это важно, если вы планируете перепродажу через пару лет.

Оценочную цену. Профессионалы учитывают цвет при расчете стоимости. Белая или серебристая машина может получить более высокую оценку — и это подтверждается данными рынка.