Лаборатория «Кумтора» прошла международную аккредитацию

Инспекционно-аналитическая лаборатория ЗАО «Кумтор Голд Компани» прошла международную аккредитацию. Об этом сообщили в компании. Соответствующий аттестат выдан Кыргызским аккредитационным центром.
В компании отметили, что таким образом высокое качество и надежность лабораторных исследований и анализов, производимых на руднике Кумтор, признаны на международном уровне.
Лаборатория аккредитована по двум международным стандартам:
- ISO/IEC 17025 — стандарт, подтверждающий компетентность лабораторий;
- ISO/IEC 17020 — стандарт, подтверждающий компетентность регулирующих органов.
Компания получила право выдавать заключения по всем лабораторным исследованиям, связанным со строительными работами на своих объектах.
Международная аккредитация лаборатории повышает техническую компетентность компании, ее приверженность качеству и конкурентоспособность, а также является обязательным требованием для крупных горнодобывающих компаний в большинстве стран мира.