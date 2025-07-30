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Общество

Лаборатория «Кумтора» прошла международную аккредитацию

Инспекционно-аналитическая лаборатория ЗАО «Кумтор Голд Компани» прошла международную аккредитацию. Об этом сообщили в компании. Соответствующий аттестат выдан Кыргызским аккредитационным центром.

В компании отметили, что таким образом высокое качество и надежность лабораторных исследований и анализов, производимых на руднике Кумтор, признаны на международном уровне.

Лаборатория аккредитована по двум международным стандартам:

  • ISO/IEC 17025 — стандарт, подтверждающий компетентность лабораторий;
  • ISO/IEC 17020 — стандарт, подтверждающий компетентность регулирующих органов.

«Теперь результаты всех наших лабораторных исследований имеют международное значение и признание. Из-за отсутствия аккредитации нам приходилось отправлять большое количество анализов на дополнительные внешние платные проверки. Сейчас мы сэкономим время и значительные финансовые средства», — отметил руководитель инспекционно-аналитической лаборатории Суймонкул Исматиллаев.

Компания получила право выдавать заключения по всем лабораторным исследованиям, связанным со строительными работами на своих объектах.

Международная аккредитация лаборатории повышает техническую компетентность компании, ее приверженность качеству и конкурентоспособность, а также является обязательным требованием для крупных горнодобывающих компаний в большинстве стран мира.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337928/
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