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Общество

Власти США запретили затемнять солнце ученым

Власти США официально запретили попытки затемнения солнечного света в рамках геоинженерных экспериментов: в Калифорнии был остановлен пилотный проект по облачному осветлению, который проводился без предварительного разрешения местных властей, сообщает Politico со ссылкой на внутренние документы.

из интернета
Фото из интернета. Власти США запретили затемнять солнце ученым

Эксперимент стартовал в апреле 2024 года в городе Аламеда — на палубе списанного авианосца USS Hornet, ныне превращенного в музей. Исследователи из Университета Вашингтона в сотрудничестве с некоммерческой организацией SilverLining распыляли частицы морской соли, чтобы сделать облака более отражающими и снизить поступление солнечных лучей на поверхность Земли.

Проект был прерван уже через 20 минут после запуска: городские власти Аламеды заявили, что работа нарушает условия аренды корабля и осуществлялась без уведомления — хотя исследователи ранее утверждали, что разрешения не требуются.

Эксперты геоинженерии отреагировали резко. Технологии вроде повышения отражательной способности облаков вызывают споры: с одной стороны, они рассматриваются как возможное средство против глобального потепления, с другой — критики предупреждают об угрозе непредсказуемых климатических последствий и недостатке прозрачности в таких исследованиях.

Между тем некоторые законодательные органы США уже пошли дальше. В штате Флорида недавно был принят закон, запрещающий распыление химических веществ с целью повлиять на климат или интенсивность солнечного света.

Тем временем в мае 2025 года британское Агентство ARIA объявило о начале собственных геоинженерных исследований, включая распыление отражающих частиц в стратосфере, осветление облаков морской водой и укрепление морского льда. По данным ARIA, времени для оценки этих методов остается все меньше, поскольку климатические изменения быстро приближаются к точке невозврата.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337922/
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