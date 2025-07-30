Алтайский край РФ и Ошская область КР разработают новый план сотрудничества

Алтайский край России и Ошская область Кыргызстана разработают новый план мероприятий по развитию сотрудничества. Об этом сообщает пресс-центр краевого правительства.

Фото из Telegram-канала Виктора Томенко

По его данным, состоялись переговоры губернатора Алтайского края Виктора Томенко с представителями делегации Ошской области, прибывшей в Барнаул.

«В этом году завершаем реализовывать трехлетний план сотрудничества, и уже понятно, по каким направлениям будем двигаться дальше. Так, например, пользуется популярностью в Киргизии продукция наших предприятий на основе алтайского зерна. А у жителей нашего края пользуются спросом фрукты и овощи из Киргизии», — написал Виктор Томенко в своем Telegram-канале.

Делегация во главе с полномочным представителем президента КР в регионе Эльчибеком Джантаевым прибыла в Алтайский край для участия в межрегиональном агропромышленном форуме «День сибирского поля — 2025».

Агрофорум объединяет ведущих аграриев, производителей сельхозтехники, экспертов и представителей власти для обмена опытом и выработки стратегий развития агропромышленного комплекса.

В ходе переговоров подчеркнуто, что Алтайский край и Ошскую область связывают многолетние партнерские отношения, закрепленные соглашением о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанным в 2011 году.

В 2024 году отмечена положительная динамика объемов товарооборота между регионами двух стран. Основу поставок в КР составляют пшеница, животные, лесоматериалы, оборудование для агропромышленного комплекса, а также продукция мукомольно-крупяной и молочной промышленности. Алтайский край импортирует из Ошской области овощи, стекло, алюминиевые изделия и молочную продукцию.

Виктор Томенко подчеркнул, что Алтайский край заинтересован в дальнейшем развитии партнерства с Ошской областью.