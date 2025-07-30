Вопрос борьбы с наводнениями и засухой обсудили МЧС и институт зеленого роста

Внедрение инновационных интеллектуальных методов борьбы с наводнениями и засухой в Центральной Азии обсудили заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Акылбек Мазарипов и генеральный директор Глобального института зеленого роста (GGGI) Сан-Хеп Ким.

По данным пресс-службы ведомства, стороны также говорили о сотрудничестве в сфере продвижения устойчивого развития и зеленого роста в КР, а также затронули ключевые направления сотрудничества в области снижения риска стихийных бедствий и адаптации к изменению климата, в частности в контексте подготовки Страновой рамочной программы GGGI (CPF) на 2026–2030 годы.

Сан-Хеп Ким подчеркнул значимость продолжения совместной работы над существующими проектами и инициативами, а также обозначил перспективы расширения сотрудничества в области климатической устойчивости и предотвращения рисков стихийных бедствий.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между Глобальным институтом зеленого роста (GGGI) и МЧС КР.