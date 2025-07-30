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Общество

Цифровую платформу для проведения конкурса на аренду земель запустил Минсельхоз

Цифровую платформу для проведения конкурса на аренду земель запустил Минсельхоз. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности запускает единую цифровую платформу agrojer.kg для проведения конкурса на аренду участков из государственного фонда сельскохозяйственных земель. Она обеспечивает полный электронный цикл от регистрации до отбора заявителей. Система создана для обеспечения прозрачности и доступности процесса.

С помощью портала стали возможными:

  • регистрация по номеру телефона и SMS-коду;
  • подача онлайн-заявки с прикреплением необходимых документов;
  • участие сразу в нескольких конкурсах;
  • интерактивная карта с полной информацией о каждом участке;
  • личный кабинет для отслеживания статуса заявок;
  • автоматические уведомления о ходе и результатах.

Проверку документов осуществляют районные управления аграрного развития. При наличии полного пакета документов заявитель допускается к конкурсу. В случае замечаний предусмотрена возможность корректировки и повторной подачи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337858/
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