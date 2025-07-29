16:58
USD 87.30
EUR 101.96
RUB 1.10
Общество

Temu намерена зарегистрироваться в КР и работать по местным законам

Фото ГНС. Встреча с представителями платформы Temu

В Государственной налоговой службе Кыргызстана прошла встреча с представителями платформы Temu. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что главной темой обсуждения стали вопросы регистрации платформы и ведения ее деятельности в соответствии с законодательством КР. Участники обменялись мнениями по вопросам правового регулирования электронной коммерции и обсудили механизмы взаимодействия, направленные на обеспечение налоговой прозрачности в онлайн-продажах.

По данным ГНС, представители Temu выразили заинтересованность в соблюдении законодательства Кыргызстана и подтвердили намерение официально зарегистрировать свою деятельность на территории страны.

На встрече с представителями электронной торговой платформы Temu приняли участие заместители председателя ГНС Мирлан Рахманов и Кубанычбек Ысабеков, представители Генеральной прокуратуры и ОАО «Кыргыз почтасы».

Temu — популярный китайский интернет-магазин с широким ассортиментом товаров. Платформой руководит компания Whaleco Technology Limited, входящая в состав PDD Holdings. Интернет-магазин быстро набрал популярность в Кыргызстане благодаря низким ценам на товары.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337856/
просмотров: 244
Версия для печати
Материалы по теме
Обязательная маркировка. Глава ГНС проверил завод «Кока-Кола Бишкек Боттлерс»
ГНС призывает сообщать о нарушениях при продаже жилья
Администрациям рынков разъяснили изменения в налогообложении
Внедрен онлайн-сервис для возврата или зачета переплаченных налогов и взносов
За полгода туризм принес Кыргызстану более 160 миллионов сомов налогов
Глава ГНС Кыргызстана обсудил с ФНС России сотрудничество в сфере цифровизации
Имущество на $55 миллионов выявили у экс-главы ГНС Алтынбека Абдувапова
Запускается пилотный проект по внедрению фискального программного обеспечения
За шесть месяцев план по налоговым сборам перевыполнен на 11 миллиардов сомов
Количество субъектов предпринимательства в Кыргызстане ежегодно растет
Популярные новости
Государственные аптеки в&nbsp;Кыргызстане. Адреса в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;других городах Государственные аптеки в Кыргызстане. Адреса в Бишкеке и других городах
На&nbsp;Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от&nbsp;незаконных поборов На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов
Разгул стихии. Как застраховать и&nbsp;получить компенсацию за&nbsp;жилье в&nbsp;Кыргызстане Разгул стихии. Как застраховать и получить компенсацию за жилье в Кыргызстане
Неделя-24. Как будут изымать землю у&nbsp;людей, о&nbsp;возможной засухе и&nbsp;аномальной жаре Неделя-24. Как будут изымать землю у людей, о возможной засухе и аномальной жаре
Бизнес
Покупаете iPhone в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете фирменный чехол в&nbsp;подарок Покупаете iPhone в O!Store — получаете фирменный чехол в подарок
На&nbsp;сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по&nbsp;QR-коду На сайте kt.kg стала доступна оплата услуг по QR-коду
Bakai Bank не&nbsp;остался в&nbsp;стороне и&nbsp;поддержал Tuu Media. Будет новый концерт Bakai Bank не остался в стороне и поддержал Tuu Media. Будет новый концерт
&laquo;Айыл Банк&raquo; продлил выгодные условия по&nbsp;исламским продуктам до&nbsp;конца года «Айыл Банк» продлил выгодные условия по исламским продуктам до конца года
29 июля, вторник
16:53
Министр иностранных дел Узбекистана посетит Кыргызстан с официальным визитом Министр иностранных дел Узбекистана посетит Кыргызстан...
16:41
Temu намерена зарегистрироваться в КР и работать по местным законам
16:38
До 1,012 триллиона сомов увеличились активы банковского сектора Кыргызстана
16:21
Личные разговоры с ИИ могут быть доказательством в суде — глава OpenAI
16:11
Подсечкой повалили на землю. Однофамильца главы ГКНБ задержали за мошенничество