Temu намерена зарегистрироваться в КР и работать по местным законам

В Государственной налоговой службе Кыргызстана прошла встреча с представителями платформы Temu. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что главной темой обсуждения стали вопросы регистрации платформы и ведения ее деятельности в соответствии с законодательством КР. Участники обменялись мнениями по вопросам правового регулирования электронной коммерции и обсудили механизмы взаимодействия, направленные на обеспечение налоговой прозрачности в онлайн-продажах.

По данным ГНС, представители Temu выразили заинтересованность в соблюдении законодательства Кыргызстана и подтвердили намерение официально зарегистрировать свою деятельность на территории страны.

На встрече с представителями электронной торговой платформы Temu приняли участие заместители председателя ГНС Мирлан Рахманов и Кубанычбек Ысабеков, представители Генеральной прокуратуры и ОАО «Кыргыз почтасы».

Temu — популярный китайский интернет-магазин с широким ассортиментом товаров. Платформой руководит компания Whaleco Technology Limited, входящая в состав PDD Holdings. Интернет-магазин быстро набрал популярность в Кыргызстане благодаря низким ценам на товары.