В Китае семьям с детьми до трех лет начнут выплачивать по $500 в год

Власти Китая объявили о запуске новой государственной программы в виде выплаты пособия, которая направлена на повышение рождаемости. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на агентство «Синьхуа».

Согласно плану, государство будет ежегодно выплачивать по 3,6 тысячи юаней (примерно $503) на каждого ребенка младше трех лет. Ожидается, что субсидии получат более 20 миллионов семей по всей стране.

Как отметило издание, программа ориентирована на поддержку молодых пар, которые откладывают рождение детей из-за высоких расходов на их содержание и воспитание.

Меры по стимулированию рождаемости принимаются на фоне продолжающегося сокращения численности населения. В 2024-м в КНР родилось 9,5 миллиона детей, тогда как число умерших составило 10,9 миллиона. Таким образом, естественное сокращение населения продолжается третий год подряд.

Как подчеркнул Bloomberg, помимо снижения рождаемости, Китай также сталкивается с сокращением количества браков. За последние десять лет количество зарегистрированных союзов упало почти вдвое: с 13,47 миллиона в 2013 году до 6,11 миллиона в 2024-м. Кроме того, возраст вступления в первый брак вырос с 24,9 года в 2010 году до 28,7 года в 2020-м.

Поскольку большинство детей в КНР рождаются в зарегистрированных браках, власти рассматривают и дополнительные меры поддержки молодых семей.