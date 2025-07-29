Супруга Даниэля Ажиева записала эмоциональное видеообращение к властям

Супруга осужденного на девять лет Даниэля Ажиева Наргиза Ажиева записала видеообращение к президенту Кыргызстана с просьбой сохранить для их семьи хотя бы один из пяти конфискованных объектов недвижимости.
Женщина рассказала о трудном положении, в котором оказались она и трое детей. Один из них имеет инвалидность с тяжелыми диагнозами.
«Я не политик, не чиновник, не активист, — говорит Наргиза в видео. — Я просто мать, которая каждый день борется за жизнь и будущее своих детей, пока государство в лице закона лишает нас даже стен, в которых мы укрылись от бед».
«После ареста мужа у нас конфисковали все пять объектов недвижимости, включая мою личную собственность, приобретенную до брака, где мы сейчас живем», — рассказала Наргиза Ажиева.
Она призывает главу государства Садыра Жапарова и органы власти проявить гуманность и оставить семье хотя бы один дом, чтобы дети имели угол, где жить, учиться и лечиться.
«Это не борьба с преступностью, это расправа над безвинными. Закон ударил по нам так, будто мы соучастники, хотя мы просто заложники ситуации. Сегодня моя просьба — это не жалоба, это крик. Надеюсь, в этом государстве услышат крик матери с детьми, с ребенком-инвалидом», — отметила женщина.
Данная история вызвала широкий резонанс в общественности и вновь поставила вопрос о мерах поддержки семей осужденных, особенно когда в семье есть малолетние и инвалиды.
Напомним, Даниэль Ажиев приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 220 тысяч сомов. Он признан виновным по ряду статей, включая организацию притонов, распространение порнографических материалов и причинение имущественного ущерба. Суд также запретил Ажиеву заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.