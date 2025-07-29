Супруга Даниэля Ажиева записала эмоциональное видеообращение к властям

Супруга осужденного на девять лет Даниэля Ажиева Наргиза Ажиева записала видеообращение к президенту Кыргызстана с просьбой сохранить для их семьи хотя бы один из пяти конфискованных объектов недвижимости.

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Женщина рассказала о трудном положении, в котором оказались она и трое детей. Один из них имеет инвалидность с тяжелыми диагнозами.

«Я не политик, не чиновник, не активист, — говорит Наргиза в видео. — Я просто мать, которая каждый день борется за жизнь и будущее своих детей, пока государство в лице закона лишает нас даже стен, в которых мы укрылись от бед».

Она отметила, что не оправдывает поступки своего мужа, добавив, что он уже понес наказание. Женщина попросила не наказывать их семью, особенно детей, которые стали заложниками ситуации. Старший ребенок семьи страдает атрофией правого полушария мозга, гидроцефалией, пороками развития и эпилепсией с частыми приступами, требующими постоянного контроля.

«После ареста мужа у нас конфисковали все пять объектов недвижимости, включая мою личную собственность, приобретенную до брака, где мы сейчас живем», — рассказала Наргиза Ажиева.

Она призывает главу государства Садыра Жапарова и органы власти проявить гуманность и оставить семье хотя бы один дом, чтобы дети имели угол, где жить, учиться и лечиться.

«Это не борьба с преступностью, это расправа над безвинными. Закон ударил по нам так, будто мы соучастники, хотя мы просто заложники ситуации. Сегодня моя просьба — это не жалоба, это крик. Надеюсь, в этом государстве услышат крик матери с детьми, с ребенком-инвалидом», — отметила женщина.

Данная история вызвала широкий резонанс в общественности и вновь поставила вопрос о мерах поддержки семей осужденных, особенно когда в семье есть малолетние и инвалиды.

Напомним, Даниэль Ажиев приговорен к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и штрафом в 220 тысяч сомов. Он признан виновным по ряду статей, включая организацию притонов, распространение порнографических материалов и причинение имущественного ущерба. Суд также запретил Ажиеву заниматься предпринимательской деятельностью в течение двух лет.