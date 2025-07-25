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Общество

Рамзан Кадыров госпитализирован в Турции — СМИ

Глава Чечни отдыхает на курорте Бодрум на берегу Эгейского моря, пишет DW со ссылкой на турецкие газеты «Ени Шафак» и «Миллиет».

По их данным, около полудня 24 июля Рамзану Кадырову стало плохо в воде, он начал задыхаться и едва не утонул. Его вытащили на берег, оказали первую помощь и госпитализировали на скорой помощи.

Власти Чечни не комментировали публикации турецких СМИ. Дочь Кадырова Айшат опубликовала вечером 24 июля в Instagram фотографию заката на морском курорте.

По сведениям «Новой газеты», в январе 2019 года у главы Чечни диагностировали некроз поджелудочной железы, с весны 2022-го его состояние стало ухудшаться. Как писала «Новая газета Европа», сценарий смены власти в республике администрация президента России разрабатывает с сентября 2023 года, так как здоровье 48-летнего Рамзана Кадырова «не оставляет надежд на излечение». Вероятным преемником журналисты называли командира подразделения «Ахмат» Апти Алаудинова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337565/
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