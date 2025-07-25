Кыргызстан установил дипломатические отношения с Королевством Эсватини

В Лондоне состоялась официальная церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Кыргызской Республикой и Королевством Эсватини. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Документ подписан Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии Уланом Джусуповым и Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Эсватини в Великобритании Тандазиле Мбуйиса (Thandazile Mbuyisa).

«Установление дипломатических отношений стало важным шагом на пути укрепления двустороннего сотрудничества и взаимопонимания между странами, подтверждая их обоюдную приверженность принципам Устава ООН, положениям Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и другим нормам международного права», — говорится в сообщении.

Стороны выразили заинтересованность в развитии политического диалога, расширении торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также во взаимодействии в рамках международных организаций, включая ООН.

Это событие знаменует собой расширение географии внешнеполитического взаимодействия КР, в том числе на африканском континенте, и служит очередным подтверждением ее стремления к конструктивному диалогу с государствами Глобального юга.