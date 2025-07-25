Современные канализационные очистные сооружения строят в Караколе

В Караколе Иссык-Кульской области строят современные канализационные очистные сооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, объект рассчитан на очистку 12 тысяч кубических метров сточных вод в сутки.





Проект включает полный цикл очистки сточных вод: от механической и биологической обработки до хлорирования и удаления фосфора с применением современных европейских технологий.

На сегодня завершены демонтажные и земляные работы, строительство административного корпуса, склада и помещения охраны. Продолжаются бетонные и арматурные работы на остальных объектах. Общий физический прогресс составляет 40 процентов. Поставка первой партии оборудования ожидается в августе 2025 года.