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Общество

Современные канализационные очистные сооружения строят в Караколе

Фото пресс-службы Минсельхоза. Строительство очистных сооружений в Караколе

В Караколе Иссык-Кульской области строят современные канализационные очистные сооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, объект рассчитан на очистку 12 тысяч кубических метров сточных вод в сутки.

«Очистные сооружения играют особую роль в повышении качества жизни населения и обеспечении экологической безопасности. Проект, реализуемый в Караколе, — это значительная инвестиция в современную инфраструктуру. Данный объект внесет большой вклад не только в улучшение санитарной инфраструктуры Каракола, но и в обеспечение экологической безопасности Иссык-Куля», — отметил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, посетивший стройку.

Проект включает полный цикл очистки сточных вод: от механической и биологической обработки до хлорирования и удаления фосфора с применением современных европейских технологий.

На сегодня завершены демонтажные и земляные работы, строительство административного корпуса, склада и помещения охраны. Продолжаются бетонные и арматурные работы на остальных объектах. Общий физический прогресс составляет 40 процентов. Поставка первой партии оборудования ожидается в августе 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337545/
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