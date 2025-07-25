19:47, 25 июля 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Современные канализационные очистные сооружения строят в Караколе
19:47, 25 июля 2025, Бишкек - 24.kg, Айбек СУЛТАНОВ
Фото пресс-службы Минсельхоза. Строительство очистных сооружений в Караколе
В Караколе Иссык-Кульской области строят современные канализационные очистные сооружения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Как отмечается, объект рассчитан на очистку 12 тысяч кубических метров сточных вод в сутки.
«Очистные сооружения играют особую роль в повышении качества жизни населения и обеспечении экологической безопасности. Проект, реализуемый в Караколе, — это значительная инвестиция в современную инфраструктуру. Данный объект внесет большой вклад не только в улучшение санитарной инфраструктуры Каракола, но и в обеспечение экологической безопасности Иссык-Куля», — отметил заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев, посетивший стройку.
Проект включает полный цикл очистки сточных вод: от механической и биологической обработки до хлорирования и удаления фосфора с применением современных европейских технологий.
На сегодня завершены демонтажные и земляные работы, строительство административного корпуса, склада и помещения охраны. Продолжаются бетонные и арматурные работы на остальных объектах. Общий физический прогресс составляет 40 процентов. Поставка первой партии оборудования ожидается в августе 2025 года.