26 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-17.30 — улица Винсовхоз;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кыбыла), село Мраморное (улицы Молодежная, Южная, Урожайная, 70 лет Октября).
2Чуйская область
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улица Советская), Кожомкул (улицы Кирова, Степная, Пионерская, Комсомольская, тупик Комсомольский);
- 9.30-17.00 — село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Степная, Заводская, Октябрьская).