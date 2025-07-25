26 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — улица Винсовхоз;

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кыбыла), село Мраморное (улицы Молодежная, Южная, Урожайная, 70 лет Октября).

2 Чуйская область Чуйская область

Сокулукский РЭС