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Общество

26 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-17.30 — улица Винсовхоз;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Саадак, Кыбыла), село Мраморное (улицы Молодежная, Южная, Урожайная, 70 лет Октября).
2
Чуйская область

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улица Советская), Кожомкул (улицы Кирова, Степная, Пионерская, Комсомольская, тупик Комсомольский);
  • 9.30-17.00 — село Садовое (улицы Советская, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября, Полевая, Садовая), поселок Северный (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Степная, Заводская, Октябрьская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337540/
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25 июля, пятница
18:30
26 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет 26 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
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