В Нарыне заложили капсулу для Центра инновационных креативных инициатив

В Нарыне при поддержке государства началось строительство Центра инновационных креативных инициатив. Глава управделами президента Каныбек Туманбаев заложил капсулу и дал старт строительным работам.

«Недавно по поручению президента мы посетили социальные объекты в Нарыне и увидели необходимость начать обновления. В ближайшее время планируется запуск строительства нескольких объектов. Особое внимание будет уделено качеству, здания будут рассчитаны на службу в течение 100 лет», — отметил Каныбек Туманбаев.

Он добавил, что Нарын долгое время оставался без современных детских площадок и современных бань. Также в обновленном курортном комплексе «Салкын-Тор» будут созданы все условия для отдыха туристов и гостей.

«Скоро Нарын изменится до неузнаваемости», — подчеркнул руководитель.

Общая стоимость строительства центра составляет 467 миллионов 292 тысячи сомов. Здание будет четырехэтажным с подвалом. В него войдут все отделы культуры и образования города, библиотеки, а также офисы Нарынской областной телерадиокомпании.