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Общество

В Африке жертвуют на благотворительность щедрее, чем в Европе

Жители Африки жертвуют на благотворительность в 2,5 раза щедрее, чем европейцы. Немцы — одни из самых прижимистых в мире, сообщает DW со ссылкой на отчет британского фонда Charities Aid Foundation. 

Отмечается, что такой вывод содержится во «Всемирном отчете о благотворительности» за 2024 год.

Фонд опросил более 50 тысяч человек в 101 стране. Выяснилось, что в среднем по миру на благие дела жертвуют 64 процента опрошенных. Больше всего таких людей в Африке (72 процента) и Азии (69 процента). В Европе — 59 процентов, в Северной Америке — 56 процентов.

В среднем по миру они отдают на благотворительность около 1,04 процента заработка. Африка — в лидерах и по этому показателю: 1,54 процента. В Европе он составляет всего 0,64 процента, в Германии — 0,39 процента.

Самой щедрой страной названа Нигерия. Там на благотворительность, религиозные нужды или прямую помощь нуждающимся отдают в среднем 2,83 процента заработка. Самой прижимистой признана Япония — всего 0,16 процента дохода.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337492/
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