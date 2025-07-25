12:18
USD 87.30
EUR 102.65
RUB 1.11
Общество

Чемпион-фермер по выращиванию вишни проживает в Джети-Огузском районе

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с деятельностью питомника «Узак Групп», расположенного в Джети-Огузском районе.

Министр Бакыт Торобаев высоко оценил этот проект и отметил:

«Этот питомник является примером для развития садоводства. Здесь применяются современные аграрные методы, осуществляется диверсификация плодово-ягодного сектора. Поддерживая такие инициативы, мы можем увеличить экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции. Мы готовы расширять государственные механизмы поддержки предпринимателей», — сказал министр.

Кроме того, он пообщался с местными фермерами и руководством питомника, обсудив возможности выхода продукции на внутренний и внешний рынки.

Питомник расположен на территории Саруйского айыльного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Основным направлением деятельности является выращивание саженцев плодово-ягодных культур.

В питомнике выращиваются 7 сортов черной смородины, 2 сорта груши, 2 сорта абрикоса, а также 5 бесшипных сортов облепихи. В связи с возросшим спросом с 2025 года в питомнике также начато выращивание саженцев клубники. Общее количество саженцев составляет 230 тысяч штук.

Кроме того, питомник охватывает общую площадь в 60 гектаров, включая 13 гектаров вишневого сада и 22 гектара абрикосового. Плантация черной смородины на площади 20 гектаров была заложена в 2023 году и адаптирована под механизированный сбор урожая.

В 2024 году руководитель питомника Жыргал Маджиков получил звание «Чемпион-фермер» за высокий урожай вишни.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337489/
просмотров: 208
Версия для печати
Материалы по теме
Нет сертификата. Зелень и лук из Казахстана вернули назад
В Чон-Алайском районе фермеры начали выращивать облепиху без колючек
Нехватка моркови. В Минсельхозе надеются на второй урожай
Чемпиону по разведению породистого скота власти выделили 10 гектаров земли
В Новосибирске пройдет выставка-ярмарка «Неделя товаров Кыргызской Республики»
К осени в Кыргызстане завершат строительство девяти «умных» теплиц
Товарооборот между КР и КНР в 2024 году увеличился на 44,7 процента
Фермерам Кыргызстана советуют сеять сафлор
В Таласской области выявлен факт незаконного строительства на сельхозземлях
В КР зарегистрировано географическое указание «Кыргызский орех «Арстанбап»
Популярные новости
Бишкек задыхается от&nbsp;жары: почему климат становится невыносимым и&nbsp;что дальше Бишкек задыхается от жары: почему климат становится невыносимым и что дальше
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане сломался один из&nbsp;двух линейных ускорителей В Кыргызстане сломался один из двух линейных ускорителей
Ташкент, как и&nbsp;Бишкек, испытывает рекордную жару Ташкент, как и Бишкек, испытывает рекордную жару
Бизнес
MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий MEGA предлагает выгодные условия роуминга для путешествий
Лето, попкорн, Premier&nbsp;&mdash; смотрите топовые сериалы бесплатно Лето, попкорн, Premier — смотрите топовые сериалы бесплатно
MEGA объединяет болельщиков&nbsp;&mdash; и&nbsp;на&nbsp;стадионе с&nbsp;Wi-Fi, и&nbsp;онлайн в&nbsp;MegaTV MEGA объединяет болельщиков — и на стадионе с Wi-Fi, и онлайн в MegaTV
Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и&nbsp;сомами, и&nbsp;бонусами Когда О!Бонусы реально спасают: пополняйте баланс и сомами, и бонусами
25 июля, пятница
12:10
В Челябинской области будут судить кыргызстанца, обвиняемого в сбыте наркотиков В Челябинской области будут судить кыргызстанца, обвиня...
12:03
Чемпион-фермер по выращиванию вишни проживает в Джети-Огузском районе
11:47
В Госдуме предложили лишать мигрантов гражданства России за наркопреступления
11:41
Аудит выявил нарушения в отчетности и мониторинге кредитов Фонда развития
11:34
Ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан: Грузии предложили участвовать в проекте