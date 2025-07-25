Чемпион-фермер по выращиванию вишни проживает в Джети-Огузском районе

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев в рамках рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с деятельностью питомника «Узак Групп», расположенного в Джети-Огузском районе.

Министр Бакыт Торобаев высоко оценил этот проект и отметил:

«Этот питомник является примером для развития садоводства. Здесь применяются современные аграрные методы, осуществляется диверсификация плодово-ягодного сектора. Поддерживая такие инициативы, мы можем увеличить экспортный потенциал сельскохозяйственной продукции. Мы готовы расширять государственные механизмы поддержки предпринимателей», — сказал министр.

Кроме того, он пообщался с местными фермерами и руководством питомника, обсудив возможности выхода продукции на внутренний и внешний рынки.

Питомник расположен на территории Саруйского айыльного аймака Джети-Огузского района Иссык-Кульской области. Основным направлением деятельности является выращивание саженцев плодово-ягодных культур.

В питомнике выращиваются 7 сортов черной смородины, 2 сорта груши, 2 сорта абрикоса, а также 5 бесшипных сортов облепихи. В связи с возросшим спросом с 2025 года в питомнике также начато выращивание саженцев клубники. Общее количество саженцев составляет 230 тысяч штук.

Кроме того, питомник охватывает общую площадь в 60 гектаров, включая 13 гектаров вишневого сада и 22 гектара абрикосового. Плантация черной смородины на площади 20 гектаров была заложена в 2023 году и адаптирована под механизированный сбор урожая.

В 2024 году руководитель питомника Жыргал Маджиков получил звание «Чемпион-фермер» за высокий урожай вишни.