МЧС открыло пансионат «Асыл-Таш», ранее принадлежавший Равшану Джеенбекову

Министерство чрезвычайных ситуаций торжественно открыло пансионат «Асыл-Таш», расположенного в Иссык-Кульском районе. Объект передан в государственную собственность и полностью реконструирован для отдыха сотрудников спасательных служб, говорится в сообщении пресс-службы.

В церемонии открытия приняли участие члены коллегии МЧС, руководители управлений и государственных ведомств. Глава министерства Бообек Ажикеев поздравил личный состав и подчеркнул важность этого объекта для системы гражданской защиты.

По словам министра, в рамках политики президента Садыра Жапарова и председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева, ряд ранее приватизированных объектов возвращаются в государственную собственность и начинают работать в интересах народа. Пансионат «Асыл-Таш» стал одним из таких примеров.

Ранее он принадлежал структурам, аффилированным с бывшим депутатом Жогорку Кенеша Равшаном Джеенбековым. По данным следствия, в 2002 году пансионат и прилегающий участок площадью 13,3 гектара были проданы по заниженной цене — всего за 12,7 миллиона сомов — при рыночной стоимости более миллиарда сомов. Объект был возвращен государству в рамках принятых антикоррупционных мер.

После передачи пансионата на баланс МЧС в нем были проведены капитальные ремонтные работы, создана комфортная инфраструктура для полноценного отдыха спасателей.