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Общество

На Иссык-Куле призывают местных жителей отказаться от незаконных поборов

В разгар туристического сезона власти обращаются к жителям районов Чолпон-Аты и Бостери, занимающимся туризмом, с призывом прекратить незаконное взимание платы с отдыхающих.

По словам Дайырбека Орунбекова, руководителя службы информационной политики администрации президента, по поручению Садыра Жапарова были демонтированы все ограждения на берегу озера, чтобы обеспечить свободный доступ к пляжам. Однако, несмотря на это, на некоторых пляжах все еще наблюдаются случаи незаконного занятия территории и принуждения туристов платить за аренду зонтов и другого пляжного инвентаря.

«Такие действия наносят ущерб репутации региона и отпугивают туристов, — отметил Дайырбек Орунбеков. — Местные власти уже сделали предупреждения, и в случае повторения подобных инцидентов будут приняты строгие меры».

Власти призывают зарабатывать на туристах через уважение, чистоту и гостеприимство, чтобы гости возвращались на Иссык-Куль вновь и вновь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337470/
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