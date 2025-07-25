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Общество

В Иссык-Кульской области усиливают контроль за ценами на аренду пляжных зонтов

В связи с жалобами отдыхающих на завышенные цены за аренду пляжных зонтов аппарат полномочного представителя президента Кыргызской Республики в Иссык-Кульской области выпустил официальное обращение.

В нем отмечается, что рекомендованная стоимость аренды одного зонта в день составляет 200 сомов. Эта сумма включает установку зонта, его амортизацию, прибыль предпринимателя и вечернюю уборку пляжной территории.

«Несмотря на проводимую разъяснительную работу и контроль, в отдельных местах продолжают фиксироваться случаи завышения цен», — говорится в сообщении аппарата.

Согласно законодательству Кыргызской Республики и принципам рыночной экономики, установление единой обязательной цены для предпринимателей не предусмотрено. Аппарат призывает предпринимателей придерживаться рекомендованной стоимости и соблюдать добросовестные правила ведения бизнеса.

Гражданам, столкнувшимся с фактами необоснованного завышения цен, рекомендуется сообщать по телефонам: 0706 130 868, 0998 862 999, 0702 111 477;

Отмечается, что все обращения будут рассмотрены соответствующими органами и в случае необходимости будут приняты меры в рамках законодательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337467/
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