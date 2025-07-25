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Общество

В Кыргызстане упростили легализацию автомобилей

Кабмин КР внес изменения в правила регистрации и легализации автомобилей. Это сделано для того, чтобы сделать процесс более удобным и понятным для владельцев машин.

Теперь автомобили, которые ввозят из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, можно будет временно зарегистрировать после прохождения таможни на срок более шести месяцев. При этом владельцам выдадут временные регистрационные документы и номера.

Кроме того, изменили правила для автомобилей, которые были ввезены в Кыргызстан до 31 декабря 2024 года и еще не зарегистрированы. Такие машины можно легализовать, но после этого их нельзя будет продавать, вывозить из страны или передавать другим людям.

Эти изменения вступят в силу через семь дней.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337459/
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