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Общество

В Кыргызстан прибыла делегация представителей СМИ Таджикистана

В Кыргызстан с ознакомительным визитом прибыла делегация представителей ведущих средств массовой информации Республики Таджикистан.

Визит организован по поручению президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова пресс-секретарем главы государства Аскатом Алагозовым в рамках развития двустороннего сотрудничества в информационной сфере.

Данный визит представляет собой не только профессиональный обмен опытом, но и служит важным шагом к укреплению взаимопонимания, добрососедства и доверия между братскими народами Кыргызстана и Таджикистана.

В ходе пребывания в стране таджикские журналисты ознакомятся с деятельностью ведущих кыргызстанских средств массовой информации, а также примут участие в культурной программе, включающей знакомство с национальными традициями, элементами этнотуризма, природными достопримечательностями и гостеприимной атмосферой Кыргызстана.

АП КР
Фото АП КР. СМИ Таджикистана

Такие инициативы способствуют формированию прочных профессиональных и дружеских связей между представителями медиасообществ наших стран, а также углубляют взаимодействие в гуманитарной и информационной сферах.

Схожие проекты уже реализованы с журналистами из Казахстана и Узбекистана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337451/
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