На фоне критики качества дорог мэрии Бишкека предложили обновить СНиП

На фоне растущей критики качества ремонта дорог мэрия Бишкека инициировала расширенное совещание с участием экспертов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в заседании приняли участие приглашенные специалисты из Москвы, представители подрядных организаций, независимые эксперты, а также ученые КГТУ имени И. Раззакова и сотрудники профильного Департамента столичного муниципалитета.

Совещание прошло под председательством мэра Айбека Джунушалиева. Главной темой встречи стали дефекты, появившиеся на недавно отремонтированных участках. Участники совещания обсудили возможные причины и пути решения проблемы.

Среди предложений, озвученных специалистами:

обновление требований строительных норм и правил (СНиП);

изменение технологии укладки асфальта;

использование альтернативных инертных материалов при строительстве дорог.

По словам мэра, для выработки эффективных решений необходимо реализовать пилотный проект на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети. Также было решено усилить контроль качества и проводить регулярные совещания с привлечением независимых экспертов.

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Ранее в адрес мэрии неоднократно звучала критика из-за появления дефектов на улицах, отремонтированных в рамках дорожных программ. На этом фоне Государственный комитет национальной безопасности начал проверку столичного муниципалитета по фактам, связанным со строительством и ремонтом дорог. Результаты будут обнародованы позднее.