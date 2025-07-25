На фоне критики качества дорог мэрии Бишкека предложили обновить СНиП

На фоне растущей критики качества ремонта дорог мэрия Бишкека инициировала расширенное совещание с участием экспертов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, в заседании приняли участие приглашенные специалисты из Москвы, представители подрядных организаций, независимые эксперты, а также ученые КГТУ имени И. Раззакова и сотрудники профильного Департамента столичного муниципалитета.
Среди предложений, озвученных специалистами:
- обновление требований строительных норм и правил (СНиП);
- изменение технологии укладки асфальта;
- использование альтернативных инертных материалов при строительстве дорог.
По словам мэра, для выработки эффективных решений необходимо реализовать пилотный проект на наиболее загруженных участках улично-дорожной сети. Также было решено усилить контроль качества и проводить регулярные совещания с привлечением независимых экспертов.
Ранее в адрес мэрии неоднократно звучала критика из-за появления дефектов на улицах, отремонтированных в рамках дорожных программ. На этом фоне Государственный комитет национальной безопасности начал проверку столичного муниципалитета по фактам, связанным со строительством и ремонтом дорог. Результаты будут обнародованы позднее.