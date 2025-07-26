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Общество

Температурные рекорды. Самым жарким 26 июля в Бишкеке было в 2021 году

Самым жарким 26 июля в Бишкеке было в 2021 году. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали +41,3 градуса.

Самым холодным — в 1949-м, когда температура составила +12,1 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 по 2024 год, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры июля для столицы составляет 25,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был июль 2019 года со среднемесячной температурой +28,7 градуса.

Самым холодным — июль 1898-го со средней температурой +21,8 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 26 июля в столице малооблачно. Днем воздух прогреется до +35 градусов, а ночью - до +24.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337427/
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