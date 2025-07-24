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Общество

Кыргызстан и Пакистан обсудили сотрудничество в сфере виртуальных активов

Директор Нацагентства инвестиций Фархат Иминов встретился с министром по вопросам криптовалют и блокчейнтехнологий Пакистана Билалом бин Сакибом. Об этом сообщает пресс-служба нацагентства.

Стороны обсудили актуальные направления сотрудничества в сфере виртуальных активов.

«Особое внимание уделено обмену опытом в деятельности профильных госструктур и национальных советов. Билал бин Сакиб выразил заинтересованность в налаживании партнерских связей с Кыргызстаном, подчеркнув значительный потенциал для совместных инициатив, обмена опытом и информацией. Фархат Иминов отметил схожесть стратегических приоритетов Пакистана и Кыргызстана в сфере виртуальных активов и подчеркнул важность тесного взаимодействия и заключения двустороннего меморандума о сотрудничестве», — говорится в сообщении.

По итогам встречи стороны подтвердили намерение развивать диалог и активизировать взаимодействие.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337424/
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