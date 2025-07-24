Корейский производитель поездов заинтересован в сотрудничестве с Кыргызстаном

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Корея Аида Исмаилова посетила штаб-квартиру южнокорейской компании Hyundai Rotem, специализирующейся на производстве железнодорожной техники и решений в области транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
По ее данным, посол ознакомилась с технологическим процессом производства скоростных поездов, железнодорожного подвижного состава, а также с решениями компании в сфере модернизации железнодорожной инфраструктуры.
Руководство Hyundai Rotem выразило заинтересованность в развитии сотрудничества с Кыргызской Республикой и отметило готовность направить делегацию в Кыргызстан для детального изучения возможных направлений взаимодействия.
Справочно:
Hyundai Rotem — ведущая южнокорейская машиностроительная компания, входящая в состав Hyundai Motor Group. Специализируется на производстве поездов метро, высокоскоростных поездов, электровозов, а также на внедрении комплексных решений по электрификации, сигнализации и автоматизации железнодорожных систем. Продукция компании экспортируется более чем в 40 стран мира.