Супруги Макрон подали в суд на журналистку, назвавшую первую леди мужчиной

Эмманюэль и Брижит Макрон обратились в Верховный суд штата Делавэр с иском о клевете против 36-летней блогерши Кэндис Оуэнс. Об этом пишет DW.

Она утверждала, что первая леди Франции — мужчина, а сами супруги — родственники и «результат эксперимента ЦРУ». В иске эти слова названы «нелепым, клеветническим и надуманным вымыслом». Оуэнс уже опубликовала ответный ролик с критикой иска. Видео набрало более 1 млн просмотров. Представитель блогерши сослался на Первую поправку к Конституции США о свободе слова.

Во Франции Брижит Макрон уже подавала иск о клевете против Наташи Рей, распространявшей аналогичные теории. В сентябре 2024 года суд назначил ей штраф. В июле 2025 года апелляционный суд Парижа оправдал журналистку.