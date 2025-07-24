25 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-17.30 — улица Токомбаева, 45/1;

9.30-18.30 — отрезки улиц Курманджан Датка, Огонбаева;

9.00-12.00 — отрезки улиц Тостого, Репина, Кривоносова, Алыбаева, Пишпек:

9.00-17.00 — отрезки улицы Орозбекова, проспекта Чуй, улица Ахунбаева, 142, села Мраморное (улицы Целинная, Кольцевая, Урожайная, Южная), Маевка (улицы Веселая, Молодая Гвардия, МТФ, Архитектурная), улицы Лумумбы, 139Б;

13.00-17.00 — отрезки улиц Захарьева, Термечикова;

9.00-13.00 — поселок Рабочий (улица Рабочая);

9.00-16.00 — отрезки улиц Манаса, Тюменской, Осипенко, переулок Кемеровский.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Берлик (улицы Мусаева, Гагарина, Проектируемая), Кой-Таш (улицы Сегизбаев, Проектируемая № 2, Дачная), Горная Маевка (улица Восточная), Таш-Мойнок, Виноградное (улицы Чуйская, Молодежная, 6-й распред., Спортивная, Алма-Атинская, Советская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Пушкина, Озерная, Лермонтова, Контур, Крупской), Кок-Жар (улицы Егимбаева, Конур-Осмон, Сейтек), Торт-Куль (улица Куланова), Ленинское (ПМК3, улица Алма-Атинская, тупик Алма-Атинский).

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Береговая, Темирязева), села Ново-Николаевка (улицы Фрунзе, Первомайская, Мира, Московская, Свердлова, Кирова, Кирова, Черемушки, Школьная, Пушкина, Южная, Молодежная, Киргизская, Западная, Свердлова, Новосадов, Фрунзе), Алексеевка (улица Калинина), Эрик-Туу (улица Алыбай);

9.00-16.00 — село Суусамыр.

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (улица Степная), село Кичи-Кемин, ущелье Кок-Ойрок, урочище Кашка-Суу.

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Милянфан (улицы Гагарина, Ленина, Речная, Восточная, Молодежная, Арли Есеза, Фрунзе, Хавазова).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (кошары), Сретенка (улицы Калинина, Первомайская), Беловодское (улицы Садовая, Комсомольская, Московская, Комсомольская, Королева, Октябрьская, Красно-Армейская, городок «АДСК»), Александровка (улица Пушкина),Ак-Суу (улицы Добровольская, Советская, Тополева).

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Жылжымышева, Бекбоева, Табышалиева, Яккупбаева, Проектируемая, Шаршембай, Бекбоева, Кенжебека, Конок), Токбай, Кун-Туу (улицы Исмаила, Спортивная, Иманалиева, Заводская, Новая, Проектируемая, Молдосан, Царенко, Садовая, Школьная, Сейдесембаева, Осмоналы, Джамгырчинова, Правда, 60 лет Киргизии, Степная, Момунжанова, переулок Западный, тупики Момунжанова, Южный, дачи), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Калмырза, Гагарина, Жусупбек, Школьная), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулок Интернациональный, улицы Асанбаева, Сельсоветская, Бакен-Ата, Нижняя, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Чон-Джар (улицы Термечикова, Темирбекова);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Свобода, 60 лет Киргизии, 50 лет Октября, Зеленая, Торговая, Урожайная, Советская, Индустриальная, Краснодарская, Белинская, Заречная, Новая, Проектируемая, Фрунзе, переулки Зеленый, 60 лет Киргизии, Индустриальный), Панфилова (улицы Линейная, Проектируемая);

9.00-18.00 — село Орок (улицы 2-я Набережная, Кавказская, Орокская);

9.30-17.00 — село Жаны-Жер (улицы Акжар, 9-й распред).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдовар (улица Ленина), Келечек (улицы Набережная, Береговая).

Чуйский РЭС

9.00-16.00 — город Токмак (улица Амбулаторная 40, 46, 48);

9.00-17.00 — села Кайырма, Прогресс, Онбир-Жылга, Маданият, Кок-Каптал, Чуй (улицы Ключевая, Покрвская).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Южная, Украинская, Токмакская, Уральская).

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Гоголя, Жамбула , Пионерская , Пушкина , Кравцова), села Кок-Мойнок, Тогуз-Булак.



4 Нарынская область Нарынская область

13.00-17.00 — село Алыш, Кенеш;

10.00-17.00 — село Доболу;

10.00-13.00 — село Кара-Чий;

9.30-19.00 — села Кош-Добо, Ача-Кайынды.

5 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — ущелье Чырканак, села Талды-Булак, Арал;

9.30-17.30 — село Бакай-Ата.

6 Джалал-Абадская область Джалал-Абадская область